Могут быть проблемы с платежками: в Нафтогазе напомнили потребителям о важном нюансе

Каждый потребитель должен обновлять свои личные данные.

Фото: rbc.ua

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В Нафтогазе рассказали, что нужно сделать потребителям во избежание проблем с платежками.

Так, в газоснабжающей компании напомнили об актуализации персональных данных.

Каждый потребитель должен обновлять свои личные данные. Например, если изменился номер телефона, фамилия или электронная почта. Это важно, чтобы не было путаницы.

«Изменили фамилию, номер телефона или электронную почту? Теперь достаточно сделать три простых шага, чтобы обновить персональные данные на сайте https://gas.ua», – отметили в Нафтогазе.

Проверить и ввести актуальную информацию можно легко и удобно в разделе «Клиентам» – «Актуализация данных»:

создайте запрос

предоставьте необходимые документы

подпишите заявление онлайн

Это поможет вам получать:

актуальную информацию по лицевому счету

правильные начисления за потребленный газ

быстрый доступ к онлайн-сервисам и передаче показаний

корректное и своевременное информирование

улучшенный уровень обслуживания

Важно: обработка персональных данных будет проводиться с соблюдением Закона Украины «О защите персональных данных».

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