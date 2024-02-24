На Одесщине правоохранитель почти год катался на арестованном авто со штрафплощадки

Мужчина незаконно забрал с площадки авто, хранившееся там на период досудебного расследования по делу о разбойных нападениях организованной группой.

На Одесщине Государственное бюро расследований разоблачило должностного лица правоохранительного органа, который год катался на арестованном авто. Как пишут в ГБР, мужчина решил не тратиться на собственное авто, поэтому незаконно забрал с площадки авто, хранившееся там на период досудебного расследования по делу о разбойных нападениях организованной группой.

Он пользовался машиной почти год, заменив номера на «липовые».

ГБР разоблачило должностного лица и изъяло автомобиль. В настоящее время мужчина уволен из правоохранительных органов.

Ему сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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