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Какие подержанные автомобили из США пользовались спросом у украинцев в январе

21:25, 24 февраля 2024
По сравнению с январем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 75%.
Какие подержанные автомобили из США пользовались спросом у украинцев в январе
Источник фото: Aditya Chinchure / Unsplash
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За прошедший месяц украинцы зарегистрировали 2,7 тыс. подержанных легковушек из США.

Как сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных авто.

В то же время, по сравнению с январем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 75%.

Наибольшая доля из этого количества (49%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти треть – электромобили. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%.

Остальное в этом сегменте авторынка охватили авто с ГБО.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

  • TESLA Model 3 – 300 ед.;
  • TESLA Model Y – 218 ед.;
  • FORD Escape – 177 ед.;
  • JEEP Cherokee – 176 ед.;
  • VOLKSWAGEN Passat – 173 ед.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошедшем месяце, составляет 6,3 года.

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