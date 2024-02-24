Какие подержанные автомобили из США пользовались спросом у украинцев в январе

По сравнению с январем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 75%.

Источник фото: Aditya Chinchure / Unsplash

За прошедший месяц украинцы зарегистрировали 2,7 тыс. подержанных легковушек из США.

Как сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных авто.

В то же время, по сравнению с январем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 75%.

Наибольшая доля из этого количества (49%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти треть – электромобили. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%.

Остальное в этом сегменте авторынка охватили авто с ГБО.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

TESLA Model 3 – 300 ед.;

TESLA Model Y – 218 ед.;

FORD Escape – 177 ед.;

JEEP Cherokee – 176 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 173 ед.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошедшем месяце, составляет 6,3 года.

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