Какие подержанные автомобили из США пользовались спросом у украинцев в январе

За прошедший месяц украинцы зарегистрировали 2,7 тыс. подержанных легковушек из США.
Как сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных авто.
В то же время, по сравнению с январем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 75%.
Наибольшая доля из этого количества (49%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти треть – электромобили. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%.
Остальное в этом сегменте авторынка охватили авто с ГБО.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- TESLA Model 3 – 300 ед.;
- TESLA Model Y – 218 ед.;
- FORD Escape – 177 ед.;
- JEEP Cherokee – 176 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat – 173 ед.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошедшем месяце, составляет 6,3 года.
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