Родичам полонених пропонують «включити» їх у списки на обмін: нова шахрайська схема

Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду «включити» їхніх рідних до списків на обмін або «прискорити» процес обміну конкретного військовослужбовця.

Українців попередили про шахрайську схему. Так, рідним та знайомим військовополонених можуть пропонувати за гроші «включити» їх у списки на обмін. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду «включити» їхніх рідних до списків на обмін або «прискорити» процес обміну конкретного військовослужбовця.

Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

«На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали “прохання” позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини», - зазначив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що працівники його інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

«Також звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі», - додав він.

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