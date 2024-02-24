Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше, — Столтенберг

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Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

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Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше, — Столтенберг

16:38, 24 лютого 2024
Генсек НАТО зазначив, що вступ України до Альянсу це вже не питання «якщо», а питання часу.
Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше, — Столтенберг
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Україна сьогодні ближча до НАТО ніж будь-коли раніше. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час звернення до українців в ефірі телемарафону.

За його словами, путін повномасштабним вторгненням, однією з цілей якого було завадити розширенню Альянсу, домігся протилежного.

Столтенберг зазначив, що вступ України до Альянсу це вже не питання «якщо», а питання часу.

«путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях. Але він домігся абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить в НАТО. Це не питання «якщо», а питання «коли», –  заявив генсек НАТО.

Також він пообіцяв, що НАТО й надалі буде продовжувати надавати підтримку Україні в інтересах «вашої і нашої безпеки».

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