Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше, — Столтенберг

Генсек НАТО зазначив, що вступ України до Альянсу це вже не питання «якщо», а питання часу.

Україна сьогодні ближча до НАТО ніж будь-коли раніше. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час звернення до українців в ефірі телемарафону.

За його словами, путін повномасштабним вторгненням, однією з цілей якого було завадити розширенню Альянсу, домігся протилежного.

Столтенберг зазначив, що вступ України до Альянсу це вже не питання «якщо», а питання часу.

«путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях. Але він домігся абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить в НАТО. Це не питання «якщо», а питання «коли», – заявив генсек НАТО.

Також він пообіцяв, що НАТО й надалі буде продовжувати надавати підтримку Україні в інтересах «вашої і нашої безпеки».

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