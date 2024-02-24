В Польше активисты высыпали кучу навоза под зданием российского посла

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У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

Депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных

Народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Получение благотворительной помощи органом местного самоуправления не может считаться коррупционным правонарушением – позиция Кассационного уголовного суда

Тот факт, что ФЛП перечислил на счет Управления средства как благотворительный взнос и одновременно имел гражданско-правовые обязанности с настоящим Управлением, которые надлежащим образом не выполнял, не может безоговорочно свидетельствовать о совершении руководителем указанного Управления коррупционного деяния, отметил Верховный Суд.

Если орган опеки и попечительства не может предоставить заключение из-за пребывания ребенка за границей или на неподконтрольной территории, это не означает невозможность рассмотрения спора судом, — КГС ВС

Невозможность предоставить органом опеки и попечительства заключения по таким делам, в частности, в связи с пребыванием ребенка за пределами страны, пребыванием ребенка на неподконтрольной территории, невозможности установить место фактического пребывания ребенка с одним из родителей, не означает невозможность рассмотрения и разрешения спора судом

Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT

Судьи КХС Верховного Суда решили, что адвокат, обращаясь за разъяснением их решения, поставил под сомнение их судейское усмотрение тем, что сослался на толкование, сделанное ChatGPT.

  1. В мире

В Польше активисты высыпали кучу навоза под зданием российского посла

17:55, 24 февраля 2024
Также протестующие включили сирены, выстрелы и взрывы у здания, где проживают российские дипломаты.
В Польше активисты высыпали кучу навоза под зданием российского посла
Иллюстративное фото \ Источник: EUROMAIDAN PRESS
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В Польше активисты утром 24 февраля выбросили две тонны навоза у дома российского посла в Польше. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом протестующие отметили вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину.

Активисты положили на груду навоза окровавленный российский флаг с буквой «Z» и воткнули в него табличку «россия = дерьмо! Мы не хотим вас в ЕС! Прочь!».

В других местах в Варшаве протестующие включили сирены, выстрелы и взрывы у здания, где проживают российские дипломаты.

«Мы хотели четкого сигнала польским властям и Европейскому Союзу. Пора выслать российских дипломатов из нашей страны», - сказал участник протеста Доминик.

В отличие от стран Балтии, которые выслали российских послов, Польша пока не пошла на такой шаг.

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