В Польше активисты высыпали кучу навоза под зданием российского посла

Также протестующие включили сирены, выстрелы и взрывы у здания, где проживают российские дипломаты.

Иллюстративное фото \ Источник: EUROMAIDAN PRESS

В Польше активисты утром 24 февраля выбросили две тонны навоза у дома российского посла в Польше. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом протестующие отметили вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину.

Активисты положили на груду навоза окровавленный российский флаг с буквой «Z» и воткнули в него табличку «россия = дерьмо! Мы не хотим вас в ЕС! Прочь!».

В других местах в Варшаве протестующие включили сирены, выстрелы и взрывы у здания, где проживают российские дипломаты.

«Мы хотели четкого сигнала польским властям и Европейскому Союзу. Пора выслать российских дипломатов из нашей страны», - сказал участник протеста Доминик.

В отличие от стран Балтии, которые выслали российских послов, Польша пока не пошла на такой шаг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.