В Украине сварили самый маленький борщ, фото

Блюдо поместилось на двух чайных ложечках.

Источник фото: Сильпо

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В Украине сварили крошечный борщик объемом всего 7 миллилитров. Рекорд был зафиксирован и внесен в Национальный реестр рекордов Украины.

Блюдо подали в хлебных тарелках со сметаной, салом, свежим чесноком и луком.

Традиционное украинское блюдо получилось настолько крошечным, что поместилось на двух чайных ложечках.

Источник фото: Сильпо

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