В Киеве на месяц ограничат движение транспорта на участке Кольцевой дороги

Ограничения будут действовать до 28 июня.

Источник фото: freepik.com

С 28 мая на участке Кольцевой дороги от Жулянского путепровода до заведения быстрого питания McDonald's частично ограничат движение транспорта.

В то же время на ул. Николая Трублаини на участке от ул. Якова Качуры до Окружной дороги полностью ограничат движение транспорта.

Об этом сообщают в КГГА и отмечают, что ограничения будут действовать до 28 июня и связаны с капитальным ремонтом Кольцевой дороги.

На этих участках дорожники уложат нижние слои асфальтобетона, установят бортовой камень и проложат тротуары.

Для объезда зоны выполнения дорожных работ движение транспорта организуют двумя полосами в каждом направлении с противоположной стороны.

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