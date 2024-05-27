В Киеве на месяц ограничат движение транспорта на участке Кольцевой дороги

С 28 мая на участке Кольцевой дороги от Жулянского путепровода до заведения быстрого питания McDonald's частично ограничат движение транспорта.
В то же время на ул. Николая Трублаини на участке от ул. Якова Качуры до Окружной дороги полностью ограничат движение транспорта.
Об этом сообщают в КГГА и отмечают, что ограничения будут действовать до 28 июня и связаны с капитальным ремонтом Кольцевой дороги.
На этих участках дорожники уложат нижние слои асфальтобетона, установят бортовой камень и проложат тротуары.
Для объезда зоны выполнения дорожных работ движение транспорта организуют двумя полосами в каждом направлении с противоположной стороны.
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