В Киеве создают дождевые сады – что это такое, фото

При создании дождевых садов отдавали предпочтение локациям, которые страдают от подтопления.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве начали создавать первые дождевые сады – уникальные ландшафтные решения для сбора и последующей утилизации воды, которые имеют вид цветочной клумбы. Как сообщили в КГГА, уже в скором времени их можно будет увидеть во всех районах столицы. Сейчас они уже есть в Подольском, Соломенском и Оболонском районах столицы.

По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Прокопова, благодаря таким элементам ландшафтного дизайна во время ливня часть воды забирает на себя именно сад, а не ливневосточная канализация. Выглядит такой сад как углубленная клумба, окруженная влаголюбивыми и устойчивыми к жаре многолетними растениями.

Ддиректор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный объяснил, дождевые сады способны поглощать, задерживать и фильтровать до 90% воды, попадающей на их поверхность. Таким образом, они служат действенным инструментом борьбы с локальным затоплением территории во время ливней, а также являются своеобразным буфером для дождевой воды, которой питаются растения в период засухи.

При создании дождевых садов отдавали предпочтение локациям, которые страдают от подтопления.

Также недавно в Киеве начали устанавливать первые парклеты – уютные публичные просторы с уличной мебелью и озеленением.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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