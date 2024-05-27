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Нацбанк ухудшил показатель роста ВВП до 3% из-за потерь энергосектора

15:41, 27 мая 2024
В НБУ оценили отрицательное влияние российских ударов по энергетике на ВВП.
Нацбанк ухудшил показатель роста ВВП до 3% из-за потерь энергосектора
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Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год с 3,6 до 3%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Снижение прогноза возникло в результате ракетных обстрелов рф, которые привели к серьезным повреждениям объектов критической инфраструктуры и энергетического сектора.

Однако, по оценке экспертов регулятора, в последующие годы ситуация стремительно изменится, и экономический рост ускорится до 4-5% ВВП в год.

Ключевой фактор, который сейчас способствует росту экономики – высокая адаптивность предприятий и населения к работе в условиях войны. Также экономика поддерживается значительными бюджетными расходами на оборону и социальную защиту граждан.

В НБУ отмечают, что правительство сдержанно тратило средства в первом квартале из-за неопределенности с поступлением международной помощи. В результате восстановление экономики в начале года несколько притормозило. Однако уже с середины марта помощь от международных партнеров активизировалась.

Также продолжает работать морской коридор, по которому украинский бизнес экспортирует продовольствие и продукцию металлургии.

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