Нацбанк ухудшил показатель роста ВВП до 3% из-за потерь энергосектора

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год с 3,6 до 3%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Снижение прогноза возникло в результате ракетных обстрелов рф, которые привели к серьезным повреждениям объектов критической инфраструктуры и энергетического сектора.
Однако, по оценке экспертов регулятора, в последующие годы ситуация стремительно изменится, и экономический рост ускорится до 4-5% ВВП в год.
Ключевой фактор, который сейчас способствует росту экономики – высокая адаптивность предприятий и населения к работе в условиях войны. Также экономика поддерживается значительными бюджетными расходами на оборону и социальную защиту граждан.
В НБУ отмечают, что правительство сдержанно тратило средства в первом квартале из-за неопределенности с поступлением международной помощи. В результате восстановление экономики в начале года несколько притормозило. Однако уже с середины марта помощь от международных партнеров активизировалась.
Также продолжает работать морской коридор, по которому украинский бизнес экспортирует продовольствие и продукцию металлургии.
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