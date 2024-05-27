Взятка за урегулирование кредитного вопроса: в Киевской области будут судить чиновника

За свою «услугу» чиновник требовал от предприятия 20% от общей суммы государственной поддержки ежеквартально.

В Киевской области будут судить заместителя руководителя одной из местных государственных администраций, который совместно с приспешником требовали от владельца общества неправомерную выгоду – долю от суммы, полученной в рамках государственной программы в виде компенсаций по кредитам.

Как сообщила полиция Киевской области, злоумышленников разоблачили «на горячем». В 2022 году собственник предприятия получил ссуду от государства для развития бизнеса. Затем директор воспользовался программой помощи, по которой определенный процент от кредита компенсировало государство.

Правонарушитель, зная, что на счета общества поступали средства, связался с его руководителем и предложил «выгодное предложение» для получения возмещения. Такая «услуга» стоила для предприятии 20% от общей суммы государственной поддержки ежеквартально.

Кроме того, к преступной деятельности чиновник привлек посредника. Правоохранители задержали фигурантов после получения взятки в размере почти 90 тысяч гривен.

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