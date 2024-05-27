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Хабар за врегулювання кредитного питання: на Київщині судитимуть посадовця

20:33, 27 травня 2024
За свою «послугу» посадовець вимагав від підприємства 20% від загальної суми державної підтримки щоквартально.
Хабар за врегулювання кредитного питання: на Київщині судитимуть посадовця
Фото: kv.npu.gov.ua
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На Київщині судитимуть заступника керівника однієї з місцевих державних адміністрацій, який спільно з поплічником вимагали від власника товариства неправомірну вигоду – частку від суми, отриманої в рамках державної програми у вигляді компенсацій по кредитах.

Як повідомила поліція Київської області, зловмисників викрили «на гарячому». У 2022 році власник підприємства отримав позику від держави для розвитку бізнесу. Згодом директор скористався програмою допомоги, за якою певний відсоток від кредиту компенсувала держава.

Правопорушник, знаючи, що на рахунки товариства надходили кошти, зв’язався з його керівником та запропонував «вигідну пропозицію» для подальшого отримання відшкодування. Така «послуга» коштувала для підприємства 20% від загальної суми державної підтримки щоквартально.

Крім того, до злочинної діяльності посадовець залучив посередника. Правоохоронці затримали фігурантів безпосередньо після отримання хабаря в розмірі майже 90 тисяч гривень.  

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