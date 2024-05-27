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Більше 14 тисяч українців за кордоном оновили дані через «Резерв+», – Міноборони

15:23, 27 травня 2024
Військовозобов’язані українці в 124 країнах оновили військово-облікові дані через «Резерв+».
Більше 14 тисяч українців за кордоном оновили дані через «Резерв+», – Міноборони
Джерело фото: dev.ua
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З 18 травня понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном у 124 країнах, оновили свої дані через застосунок «Резерв+». Про це повідомило Міністерство оборони України.

Лідерами за кількістю оновлень стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

«Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це  та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Загалом понад 1,1 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані через «Резерв+», майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.

Раніше  «Судово-юридична газета» писала, що наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Крім того, реалізація через Дію цієї технічної можливості поки не планується.

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