Глобальний пошук по хештегам та анімації для повідомлень: які нові функції з’являться у Телеграм

У новій бета-версії Telegram для Android додали низку нових функцій.

В останній бета-версії Telegram для Android представлені кілька інноваційних функцій, таких як глобальний пошук по хештегам, згортання цитат, анімовані ефекти для повідомлень та інше. Про це повідомляє "Код Дурова".

Глобальний пошук по хештегам

У бета-версії Telegram для Android доступний глобальний пошук по хештегах у публічних каналах. Для цього достатньо натиснути на будь-який хештег у повідомленні, після чого з'явиться вікно з трьома вкладками: This Chat, My Messages та Public Posts, де відображатимуться всі публічні повідомлення з цим хештегом.

Згортання цитат

Тепер при редагуванні поста можна згорнути довгу цитату за допомогою нової кнопки Collapse, яка з'являється в нижньому правому кутку цитати в редакторі.

Анімації для повідомлень

У новій версії з'явилася можливість додавати анімації до повідомлень в чатах. Для цього потрібно утримувати кнопку відправлення та вибрати бажаний анімований ефект. Звичайним користувачам є шість базових ефектів, а передплатникам Premium набагато більше.

Швидкий пошук повідомлень певного користувача

У груповому чаті можна швидко знайти повідомлення конкретного користувача. Просто натиснити треба та утримувати на аватарці користувача та обрати пункт Search Messages.

Нові дії при натискання на номер телефону

Тепер при натисканні на номер телефону в чаті, якщо цей номер зареєстровано в Telegram, можна вибрати, чи написати повідомлення або зателефонувати через месенджер. У випадку, якщо номер не прив'язаний до облікового запису Telegram, буде запропоновано запросити користувача приєднатися до Telegram.

Нове розташування тексту в повідомленні з медіа

Тепер текст повідомлення можна розмістити над медіафайлами, що відправляються. Для цього обрати треба фото або відео, написати текст повідомлення, утримувати кнопку надсилання та обрати опцію Move Caption Up.

Новий дизайн екрану блокування

Екран розблокування Telegram отримав оновлений дизайн. Встановити його можна в розділі конфіденційності.

Нагадаємо, що Telegram вирішив запровадити опцію боротьби з фейками, згідно з якою уряди різних країн зможуть призначати перевіряючих контент на достовірність.

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