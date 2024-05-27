У Києві на парковці біля ЖК «Great» горять близько 10 авто: відео

На місці масштабної пожежі працюють вогнеборці.

Джерело фото: Труха

У Дарницькому районі Києва поблизу житлового комплексу «Great» сталася масштабна пожежа. З

а повідомленнями місцевих телеграм-каналів, на парковці горить близько десяти автомобілів. На місці події працюють пожежники та поліція. Подробиці інциденту наразі уточнюються.

«Горить близько десятка тачок на парковці. На місці працюють пожежники та поліція. Чекаємо деталей», – пишуть місцеві Телеграм-канали.

За оновленою інформацією, о 14:05 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Канальній. Наразі відомо, що сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто. А вже о 14:57 пожежу було локалізовано.

На місці події працювали 25 вогнеборців та 5 одиниць техніки.

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