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Прокуратура запобігла незаконному відчуженню готелю «Феофанія» на 454 млн гривень

19:44, 27 травня 2024
Готельний комплекс «Феофанія» залишився в державній власності.
Прокуратура запобігла незаконному відчуженню готелю «Феофанія» на 454 млн гривень
Джерело фото: ukrinform
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Прокуратурі вдалося попередити незаконне відчуження готельного комплексу «Феофанія» вартістю 454 млн гривень. Як повідомила Київська міська прокуратура, під час моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень було виявлено, що на початку 2022 року фізична особа ініціювала штучний спір з Національною академією наук України, намагаючись визнати право власності на готельний комплекс, який нібито був викуплений у держави ще в 1995 році.

Однак, ця особа була обізнана, що комплекс є державною власністю, адже вона була засновником приватного підприємства, яке орендувало комплекс у держави багато років та брало участь у низці судових процесів, де було підтверджено право власності держави на цей об'єкт.

Щоб захистити інтереси держави, міська прокуратура вступила у розгляд справи, ініційованої фізичною особою. Завдяки активній позиції прокуратури Голосіївський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову.

Таким чином, було попереджено незаконне відчуження з державної власності готельного комплексу «Феофанія» площею майже 7 тисяч кв.м та вартістю 454 млн гривень.

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