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Прокуратура предотвратила незаконное отчуждение гостиницы «Феофания» на 454 млн гривен

19:44, 27 мая 2024
Гостиничный комплекс «Феофания» остался в государственной собственности.
Прокуратура предотвратила незаконное отчуждение гостиницы «Феофания» на 454 млн гривен
Источник фото: ukrinform
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Прокуратуре удалось предупредить незаконное отчуждение гостиничного комплекса «Феофания» стоимостью 454 млн гривен. Как сообщила Киевская городская прокуратура, во время мониторинга Единого государственного реестра судебных решений было выявлено, что в начале 2022 года физическое лицо инициировало искусственный спор с Национальной академией наук Украины, пытаясь признать право собственности на гостиничный комплекс, который якобы был выкуплен у государства еще в 1995 году.

Однако, это лицо было осведомлено, что комплекс является государственной собственностью, ведь оно было учредителем частного предприятия, которое арендовало комплекс у государства много лет и участвовало в ряде судебных процессов, где было подтверждено право собственности государства на этот объект.

Чтобы защитить интересы государства, городская прокуратура вступила в рассмотрение дела, инициированного физическим лицом. Благодаря активной позиции прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска.

Таким образом, было предотвращено незаконное отчуждение из государственной собственности гостиничного комплекса «Феофания» площадью почти 7 тысяч кв.м и стоимостью 454 млн гривен.

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