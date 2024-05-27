Telegram будет бороться с фейками путем разрешения правительствам стран назначать проверяющих

Правительства разных стран смогут назначить агентства, которые будут делать Fact Check в Telegram по принципу Facebook.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Telegram решил ввести опцию борьбы с фейками, согласно которой правительства разных стран смогут назначать проверяющих контент на достоверность. Об этом сообщил «Код Дурова».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Facebook по каждой стране определяет подобных проверяющих контента. К примеру, проверкой контента именно для Украины занимаются StopFake, VoxCheck, Myth Detector и т.д.

Итак, как сообщается, в исходном коде бета-версии Telegram для Android обнаружена функция Fact Check, которая предназначена для проверки фактов. В коде обнаружено, что в рамках Fact Check Telegram будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации.

Fact Check будет добавлять поясняющую информацию к сообщениям.

Правительства стран смогут назначать агентства, которые будут работать с Telegram.

Работа Fact Check будет прозрачной, можно будет увидеть, какое агентство занималось проверкой информации.

Обычные пользователи не смогут влиять на контент, предоставляемый Fact Check.

Напомним, ранее народные депутаты предлагали, чтобы Telegram начал работать с правительством, чтобы предотвратить дезинформацию.

Также ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ограничения по телеграм-каналам, рассчитанным на пользователей из Украины, на которые жаловались из Apple.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.