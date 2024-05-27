Практика судов
  1. В Украине

Черниговский драмтеатр останавливает работу из-за мобилизации актеров, — худрук Андрей Бакиров

18:30, 27 мая 2024
По его словам, в ТЦК вызвали 34 работника театра, некоторые уже уехали на учения.
Черниговский драмтеатр останавливает работу из-за мобилизации актеров, — худрук Андрей Бакиров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чернигове вызвали в ТЦК 34 работника драматического театра, в том числе актеров и технический персонал. Некоторые из них уже отправились на учения. Поэтому театр на некоторое время закрывается, ведь придется работать над изменениями в работе. Об этом рассказал художественный руководитель театра Андрей Бакиров в комментарии «Суспильному».

Бакиров отметил, что среди рабочих театра, вызванных в военкомат, есть семь актеров, два звукооператора, один монтировщик и один музыкант-скрипач.

"Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, самое распоряжение вызова в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных силах Украины", — сказал художественный руководитель театра.

Также он добавил, что семь или восемь человек военкомат отправил на дообследование, а остальных — на военные учения. Среди мужчин, которым, по решению ТЦК, нужно пройти дообследование, 56-летний заслуженный артист Украины и 59-летний водитель театра.

Бакиров сообщил, что драматический театр запросил получение статуса критически важного предприятия для региона, но до сих пор его не получил.

"Наш театр непонятно на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать, только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер , которому 24 года, учащиеся и пенсионеры", — подытожил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине критическая ситуация на рынке труда.

Отметим, что недавно председатель Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя Комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию, которые предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 тысяч грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада ввела штрафы до 2700 грн за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в мессенджеры

Также парламент ввел в КУоАП ответственность за психологическое насилие по признаку пола.

Главный редактор «УП» Севгиль Мусаева заявила, что ТЦК «удерживают» сотрудника редакции без связи

Вместе с тем следует напомнить, что сотрудники онлайн-медиа, в отличие от исполнителей донорских проектов, подлежат бронированию только, если такое медиа соответствует критериям для крупного бизнеса – в частности, уплатило 1,5 млн евро налогов.

За совершение домашнего насилия несовершеннолетних смогут наказывать на общих основаниях – Рада приняла закон

Также новый закон запрещает освобождать лиц, совершивших домашнее насилие, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием по причине малозначительности.

Telegram будет бороться с фейками путем разрешения правительствам стран назначать проверяющих

Правительства разных стран смогут назначить агентства, которые будут делать Fact Check в Telegram по принципу Facebook.

Верховный Суд указал на недопустимость заключения эксперта как доказательства по делу в результате его несоответствия требованиям закона

Суд, принимая во внимание заключение эксперта как доказательство по делу, обязан осуществить проверку предупреждения эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения – КАСУ определяет это обязательным требованием, от которого зависит допустимость заключения как доказательства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду