Черниговский драмтеатр останавливает работу из-за мобилизации актеров, — худрук Андрей Бакиров

По его словам, в ТЦК вызвали 34 работника театра, некоторые уже уехали на учения.

В Чернигове вызвали в ТЦК 34 работника драматического театра, в том числе актеров и технический персонал. Некоторые из них уже отправились на учения. Поэтому театр на некоторое время закрывается, ведь придется работать над изменениями в работе. Об этом рассказал художественный руководитель театра Андрей Бакиров в комментарии «Суспильному».

Бакиров отметил, что среди рабочих театра, вызванных в военкомат, есть семь актеров, два звукооператора, один монтировщик и один музыкант-скрипач.

"Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, самое распоряжение вызова в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных силах Украины", — сказал художественный руководитель театра.

Также он добавил, что семь или восемь человек военкомат отправил на дообследование, а остальных — на военные учения. Среди мужчин, которым, по решению ТЦК, нужно пройти дообследование, 56-летний заслуженный артист Украины и 59-летний водитель театра.

Бакиров сообщил, что драматический театр запросил получение статуса критически важного предприятия для региона, но до сих пор его не получил.

"Наш театр непонятно на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать, только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер , которому 24 года, учащиеся и пенсионеры", — подытожил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине критическая ситуация на рынке труда.

Отметим, что недавно председатель Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя Комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию, которые предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 тысяч грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации.

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