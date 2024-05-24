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Такого еще не было: в Украине критическая ситуация на рынке труда

17:11, 24 мая 2024
Работников критически не хватает, а бронирование стало дополнительным конкурентным преимуществом.
Такого еще не было: в Украине критическая ситуация на рынке труда
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Украина переживает критический дефицит рабочей силы, проявляющийся в отношении свободных вакансий и имеющихся резюме на популярных кадровых площадках. Пока эта отметка составляет примерно один к одному. Рабочей силы не хватает, а бронирование стало еще одним преимуществом в конкурентной борьбе. Об этом пишет "Обозреватель".

В Украине до полномасштабного вторжения рф на популярных ресурсах для поиска работы количество резюме было почти вдвое больше, чем количество вакансий. Это означало, что у работодателей был выбор среди кандидатов, но уже тогда была конкуренция за талантливых работников. Некоторые украинцы размещали свои резюме, чтобы следить за рынком труда и получать выгодные предложения.

В июле количество резюме достигло своего пика, составляя 152,8 тысяч, тогда как вакансий было менее 20 тысяч. Найти работу было очень тяжело.

Однако ситуация изменилась, и сейчас рынок повернулся на 180 градусов: на 62 тысячи вакансий приходится 67 тысяч резюме. Это почти одинаковое соотношение означает, что некоторым работодателям будет сложно найти нужных сотрудников. Дефицит рабочей силы уже повлиял на все сферы экономики и такого уровня нехватки работников в Украине еще не было.

Два ключевых фактора привели к общему дефициту труда, и каждый из них может иметь решающее значение для любого рынка труда. Это мобилизация и поток беженцев. В настоящее время за пределами страны находятся сотни тысяч мужчин и миллионы женщин трудоспособного возраста. Хоть некоторые из них продолжают работать дистанционно на украинские компании, но большинство предпочитает работу в стране, где находятся.

Кроме того, процесс мобилизации набирает обороты и продолжается очень активно.

Дефицит кадров ощущается в агросекторе, в логистике, строительстве и т.д.

Напомним, что в Николаеве сократят количество коммунальных автобусов на маршрутах из-за нехватки водителей, вызванной мобилизацией.

Также в Днепре катастрофически не хватает водителей общественного транспорта, о чем говорил мэр Борис Филатов.

Еще мы писали, что дальнобойщики устроили протест и перекрыли трассу «Киев-Одесса». Причина - закон о мобилизации, согласно новым изменениям большинство дальнобойщиков не имеют право на бронирование.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации.

Отметим, что недавно председатель Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя Комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию, которые предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 тысяч грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.

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