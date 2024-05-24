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Такого ще не було: в Україні критична ситуація на ринку праці

17:11, 24 травня 2024
Працівників критично не вистачає, а бронювання стало додатковою конкурентною перевагою.
Такого ще не було: в Україні критична ситуація на ринку праці
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Україна переживає критичний дефіцит робочої сили, що проявляється у відношенні між вільними вакансіями та наявними резюме на популярних кадрових майданчиках.  Наразі ця відмітка становить приблизно один до одного. Робочої сили дуже бракує, а бронювання стало ще однією перевагою у конкурентній боротьбі. Про це пише "Обозреватель".

В Україні до повномасштабного вторгнення рф на популярних ресурсах для пошуку роботи кількість резюме була майже удвічі більшою, ніж кількість вакансій. Це означало, що роботодавці мали вибір серед кандидатів, але вже тоді була конкуренція за талановитих працівників. Деякі українці розміщували свої резюме, щоб стежити за ринком праці і отримувати вигідні пропозиції.

У липні кількість резюме досягла свого піку, становлячи 152,8 тисячі, тоді як вакансій було менше 20 тисяч. Знайти роботу було дуже важко.

Проте ситуація змінилася, і зараз ринок повернувся на 180 градусів: на 62 тисячі вакансій припадає 67 тисяч резюме. Це майже однакове співвідношення означає, що деяким роботодавцям буде важко знайти потрібних співробітників. Дефіцит робочої сили вже вплинув на всі сфери економіки, і такого рівня нестачі працівників в Україні ще не було.

Два ключових чинника сприяли загальному дефіциту праці, і кожен з них може мати вирішальне значення для будь-якого ринку праці. Це мобілізація і потік біженців. Наразі за межами країни перебувають сотні тисяч чоловіків і мільйони жінок працездатного віку. Хоча деякі з них продовжують працювати дистанційно для українських компаній, але більшість віддає перевагу роботі у країні, де знаходяться.

Крім того, процес мобілізації набирає обертів і триває надзвичайно активно.

Дефіцит кадрів відчувається в агросекторі, в логістиці, будівництві, тощо. 

Нагадаємо, що в Миколаєві скоротять кількість комунальних автобусів на маршрутах через нестачу водіїв, викликану мобілізацією. 

Також у Дніпрі катастрофічно не вистачає водіїв громадського транспорту, про що казав мер Борис Філатов. 

Ще ми писали, що далекобійники влаштували протест та перекрили трасу «Київ-Одеса». Причина - закон про мобілізацію, відповідно до нових змін більшість із далекобійників не мають право на бронювання.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації. 

Зазначимо, що нещодавно голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що правила економічного бронювання можуть з’явитися у законопроекті 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу». Основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Як співвідносяться пропозиції різних комітетів між собою – поки невідомо.

У Комітеті з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови Комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання, які надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тисяч грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

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