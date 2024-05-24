Організатора міжнародного каналу нелегальної міграції екстрадували до Польщі

Фігурант нелегально переправляв вихідців з країн підвищеного терористичного ризику до ЄС.

Джерело фото: npu.gov.ua

Українські правоохоронці викрили організатора, який забезпечив функціонування міжнародного каналу переправлення нелегальних мігрантів з-поміж вихідців з країн підвищеного терористичного ризику через територію росії та білорусі до Республіки Польща та інших країн ЄС з метою дестабілізації ситуації у регіоні. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, 58-річний громадянин Південної Азії прибув до України у 2016 році та згодом почав працювати на користь російської федерації. Він був затриманий за координацію діяльності транснаціонального злочинного угруповання, що здійснювало перевезення та розміщення нелегальних мігрантів.

Зловмисника екстрадували до Польщі, де він став об'єктом міжнародного розшуку. Там його чекає судова відповідальність за порушення європейської безпеки.

У міжнародному співробітництві тривають заходи з виявлення і документування інших осіб, причетних до заблокованого каналу переправлення нелегалів. Поліцейські перевіряють інформацію про причетність до цієї діяльності спецслужб росії та білорусії.

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