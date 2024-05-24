У Києві чоловік з пістолетом в руці гуляв по під’їзді

Подія трапилася у Святошинському районі.

У Києві до патрульних звернулися з повідомленням про те, що у під'їзді ходить підозрілий чоловік з пістолетом в руці.

Як розповіли у Патрульній поліції столиці, подія трапилася у Святошинському районі. Інспектори, які з'ясували у заявника прикмети ймовірного зловмисника, оперативно розшукали та затримали чоловіка.

Громадянинові провели поверхневу перевірку та виявили у нього ймовірні наркотики, а також предмет, схожий на пістолет.

Відтак, на місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин.

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