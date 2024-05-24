За ексголову ДФС Насірова внесли заставу у 55 млн грн – він виходить із-під варти

Колишній керівник ДФС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

Ексголову ДФС Романа Насірова випускають із-під варти. За нього у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень.

Відтепер на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки:

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

2) не залишати межі Києва без дозволу суду;

3) повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

4) утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

6) носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року.

Як зазначають у ВАКС, колишній керівник ДФС перебував під вартою із 31 жовтня 2022 року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ВАКС залишив ексголову ДФС Насірова під вартою, але зменшив заставу.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

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