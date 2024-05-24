Міжнародний суд ООН в Гаазі вимагає від Ізраїлю припинити військові дії у секторі Газа

Також Міжнародний суд ООН вимагає відкрити прикордонний пункт Рафах для гуманітарної допомоги.

Джерело фото: ArmyInform

Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив що Ізраїль має припинити військові дії в місті Рафах на півдні сектору Газа. За даними The Guardian, президент Міжнародного суду ООН Наваф Салам зачитав рішення, зазначивши, що тимчасові заходи, введені судом у березні, не ефективно вирішили ситуацію в Газі, і тепер створені передумови для нового надзвичайного наказу.

«Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ на Рафах», - заявив він.

Крім того, Міжнародний суд ООН заявив, що для збереження доказів Ізраїль повинен вжити заходів для забезпечення безперешкодного доступу до сектора Газа. Також вимагається відкриття прикордонного пункту Рафах для надання гуманітарної допомоги.

Формально рішення обов'язкове до виконання, але у Міжнародного суду ООН немає власного виконавчого апарату, який би контролював дотримання вердиктів.

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