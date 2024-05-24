Международный суд ООН в Гааге требует от Израиля прекратить военные действия в секторе Газа

Также Международный суд ООН требует открыть пограничный пункт Рафах для гуманитарной помощи.

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Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военные действия в городе Рафах на юге сектора Газа. По данным The Guardian, президент Международного суда ООН Наваф Салам зачитал решение, отметив, что временные меры, введенные судом в марте, не эффективно решили ситуацию в Газе, и теперь созданы предпосылки для нового чрезвычайного приказа.

«Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление на Рафах», - заявил он.

Кроме того, Международный суд ООН заявил, что для сохранения доказательств Израиль должен принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа в сектор Газа. Также требуется открытие пограничного пункта Рафах для оказания гуманитарной помощи.

Формально решение обязательно к исполнению, но у Международного суда ООН нет собственного исполнительного аппарата, который бы контролировал соблюдение вердиктов.

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