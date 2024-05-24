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За экс-председателя ГФС Насирова внесли залог в 55 млн грн – он выходит из-под стражи

17:09, 24 мая 2024
Бывший руководитель ГФС находился под стражей с 31 октября 2022 года.
За экс-председателя ГФС Насирова внесли залог в 55 млн грн – он выходит из-под стражи
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Экс-главу ГФС Романа Насирова выпускают из-под стражи. За него в рамках уголовного дела по ст. 368 УК внесен залог на сумму 55 000 592 гривен.

Теперь на обвиняемого возлагаются процессуальные обязанности:

1) прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в назначенный срок – заранее сообщить об этом суд;

2) не покидать пределы Киева без разрешения суда;

3) уведомлять суд об изменении места своего проживания;

4) воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;

5) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

6) носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – до 7 июля 2024 года.

Как отмечают в ВАКС, бывший руководитель ГФС находился под стражей с 31 октября 2022 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВАКС оставил экс-председателя ГФС Насирова под стражей, но уменьшил залог.

Напомним, действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн.

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