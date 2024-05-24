В Киеве мужчина с пистолетом в руке гулял по подъезду

Событие произошло в Святошинском районе.

В Киеве к патрульным обратились с уведомлением о том, что в подъезде ходит подозрительный мужчина с пистолетом в руке.

Как рассказали в Патрульной полиции столицы, событие произошло в Святошинском районе. Инспекторы, выяснившие у заявителя приметы предполагаемого злоумышленника, оперативно разыскали и задержали мужчину.

Гражданину провели поверхностную проверку и обнаружили у него возможные наркотики, а также предмет, похожий на пистолет.

Следовательно, на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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