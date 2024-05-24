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Организатора международного канала нелегальной миграции экстрадировали в Польшу

21:57, 24 мая 2024
Фигурант нелегально переправлял выходцев из стран повышенного террористического риска в ЕС.
Организатора международного канала нелегальной миграции экстрадировали в Польшу
Источник фото: npu.gov.ua
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Украинские правоохранители разоблачили организатора, который обеспечил функционирование международного канала переправки нелегальных мигрантов из числа выходцев из стран повышенного террористического риска через территорию россии и беларуси в Республику Польша и другие страны ЕС с целью дестабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, 58-летний гражданин Южной Азии прибыл в Украину в 2016 году и впоследствии начал работать в пользу российской федерации. Он был задержан за координацию деятельности транснациональной преступной группировки, осуществлявшей перевозки и размещения нелегальных мигрантов.

Злоумышленника экстрадировали в Польшу, где он стал объектом международного розыска. Там его ждет судебная ответственность за нарушение европейской безопасности.

В международном сотрудничестве продолжаются мероприятия по выявлению и документированию других лиц, причастных к заблокированному каналу переправки нелегалов. Полицейские проверяют информацию о причастности к этой деятельности спецслужб россии и белоруссии.

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