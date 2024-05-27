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Чернігівський драмтеатр зупиняє роботу через мобілізацію акторів, — худрук Андрій Бакіров

18:30, 27 травня 2024
За його словами, у ТЦК викликали 34 працівників театру, дехто вже поїхав на навчання.
Чернігівський драмтеатр зупиняє роботу через мобілізацію акторів, — худрук Андрій Бакіров
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У Чернігові викликали до ТЦК 34 працівників драматичного театру, зокрема акторів та технічний персонал. Дехто з них уже вирушив на навчання. Через це театр на деякий час закривається, адже доведеться працювати над змінами у роботі. Про це розповів художній керівник театру Андрій Бакіров у коментарі «Суспільному».

Бакіров зазначив, що серед робітників театру, яких викликали до військкомату, є сім акторів, два звукооператори, один монтувальник та один музикант-скрипаль.

"Я не хочу когось там забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних силах України", — сказав художній керівник театру.

Також він додав, що сімох чи вісьмох людей військкомат відправив на дообстеження, а решту — на військові навчання. Серед чоловіків, яким, за рішенням ТЦК, треба пройти дообстеження, 56-річний заслужений артист України та 59-річний водій театру.

Бакіров повідомив, що драматичний театр робив запит на отримання статусу критично важливого підприємства для регіону, але досі його не отримав.

"Наш театр незрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити, тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, ті, хто навчається, і пенсіонери", — підсумував він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні критична ситуація на ринку праці. 

Зазначимо, що нещодавно голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що правила економічного бронювання можуть з’явитися у законопроекті 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу». Основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Як співвідносяться пропозиції різних комітетів між собою – поки невідомо.

У Комітеті з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови Комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання, які надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тисяч грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації. 

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