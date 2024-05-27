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Telegram буде боротися з фейками шляхом дозволу урядам країн призначати перевіряючих

14:39, 27 травня 2024
Уряди різних країн зможуть призначити агентства, які робитимуть Fact Check у Telegram за принципом Facebook.
Telegram буде боротися з фейками шляхом дозволу урядам країн призначати перевіряючих
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Telegram вирішив запровадити опцію боротьби з фейками, за якою уряди різних країн зможуть призначати перевіряючих контент на достовірність. Про це повідомив «Код Дурова».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Facebook по кожній країні визначає подібних перевіряючих контенту. Наприклад, перевіркою контенту саме для України займаються StopFake, VoxCheck, Myth Detector тощо.

Отже, як повідомляється, у вихідному коді бета-версії Telegram для Android виявлено функцію Fact Check, яка призначена для перевірки фактів.

У коді виявлено, що в рамках Fact Check Telegram співпрацюватиме з агентствами, які перевірять інформацію.

Fact Check додаватиме пояснювальну інформацію до повідомлень.

Уряди країн зможуть призначати агенції, які працюватимуть із Telegram.

Робота Fact Check буде прозорою, можна буде побачити, яке агентство займалося перевіркою інформації.

Звичайні користувачі не зможуть впливати на контент, наданий Fact Check.

Нагадаємо, раніше народні депутати пропонували, аби Telegram почав працювати з урядом, щоб запобігти дезінформації. 

Також раніше засновник Telegram Павло Дуров анонсував обмеження телеграм-каналів, розрахованих на користувачів з України, на які скаржилися з Apple.

Автор: Наталя Мамченко 

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Telegram буде боротися з фейками шляхом дозволу урядам країн призначати перевіряючих

Уряди різних країн зможуть призначити агентства, які робитимуть Fact Check у Telegram за принципом Facebook.

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