Практика судов
  1. В Украине

В Киеве на парковке возле ЖК «Great» горят около 10 авто: видео

14:56, 27 мая 2024
На месте масштабного пожара работают пожарные.
В Киеве на парковке возле ЖК «Great» горят около 10 авто: видео
Источник фото: Труха
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе Киева вблизи жилого комплекса «Great» произошел масштабный пожар. По сообщениям местных телеграмм-каналов, на парковке горит около десяти автомобилей. На месте происшествия работают пожарные и полиция. Подробности инцидента пока уточняются.

«Горит около десятка тачек на парковке. На месте работают пожарные и полиция. Ждем деталей», - пишут местные Телеграм-каналы.

По обновленной информации, в 14:05 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Канальной. Известно, что произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные авто. А уже в 14:57 пожар был локализован.

На месте происшествия работали 25 пожарных и 5 единиц техники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
За совершение домашнего насилия несовершеннолетних смогут наказывать на общих основаниях – Рада приняла закон

Также новый закон запрещает освобождать лиц, совершивших домашнее насилие, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием по причине малозначительности.

Telegram будет бороться с фейками путем разрешения правительствам стран назначать проверяющих

Правительства разных стран смогут назначить агентства, которые будут делать Fact Check в Telegram по принципу Facebook.

Верховный Суд указал на недопустимость заключения эксперта как доказательства по делу в результате его несоответствия требованиям закона

Суд, принимая во внимание заключение эксперта как доказательство по делу, обязан осуществить проверку предупреждения эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения – КАСУ определяет это обязательным требованием, от которого зависит допустимость заключения как доказательства.

Поставщики мобильной связи должны будут предоставлять информацию с ограниченным доступом по запросам Еврокомиссии

Верховная Рада приняла закон о совместной роуминговой зоне Украины и ЕС, предусматривающий определенные обязанности для поставщиков услуг по предоставлению данных с ограниченным доступом по запросам Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций.

Кабмин не определил оснований отказа в предоставлении отсрочки, что позволяет комиссии при ТЦК отказывать по любым причинам

Комиссия при ТЦК сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, поскольку постановление Кабмина 560 не устанавливает конкретных оснований для отказа.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду