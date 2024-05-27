В Киеве на парковке возле ЖК «Great» горят около 10 авто: видео

На месте масштабного пожара работают пожарные.

Источник фото: Труха

В Дарницком районе Киева вблизи жилого комплекса «Great» произошел масштабный пожар. По сообщениям местных телеграмм-каналов, на парковке горит около десяти автомобилей. На месте происшествия работают пожарные и полиция. Подробности инцидента пока уточняются.

«Горит около десятка тачек на парковке. На месте работают пожарные и полиция. Ждем деталей», - пишут местные Телеграм-каналы.

По обновленной информации, в 14:05 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Канальной. Известно, что произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на рядом припаркованные авто. А уже в 14:57 пожар был локализован.

На месте происшествия работали 25 пожарных и 5 единиц техники.

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