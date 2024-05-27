Глобальный поиск по хэштэгам и анимации для сообщений: какие новые функции появятся в Телеграм

В новой бета-версии Telegram для Android добавили ряд новых функций.

В последней бета-версии Telegram для Android представлены несколько инновационных функций, таких как глобальный поиск по хэштегам, сворачивание цитат, анимированные эффекты для сообщений и другое. Об этом сообщает «Код Дурова».

Глобальный поиск по хэштегам

В бета-версии Telegram для Android доступен глобальный поиск по хэштегам в публичных каналах. Для этого достаточно нажать на любой хэштег в сообщении, после чего появится окно с тремя вкладками: This Chat, My Messages и Public Posts, где будут отображаться все публичные сообщения с данным хэштегом.

Сворачивание цитат

Теперь при редактировании поста можно свернуть длинную цитату с помощью новой кнопки Collapse, которая появляется в правом нижнем углу цитаты в редакторе.

Анимации для сообщений

В новой версии появилась возможность добавлять анимации к сообщениям в личных чатах. Для этого нужно удерживать кнопку отправки и выбрать желаемый анимированный эффект. Обычным пользователям доступны шесть базовых эффектов, а подписчикам Premium гораздо больше.

Быстрый поиск сообщений определённого пользователя

В групповом чате теперь можно быстро найти сообщения конкретного пользователя. Просто нажать надо и удерживать на аватарке пользователя и выбрать пункт Search Messages.

Новые действия по нажатию на номер телефона

Теперь при нажатии на номер телефона в чате, если этот номер зарегистрирован в Telegram, можно будет выбрать, написать ли сообщение или позвонить через мессенджер. В случае, если номер не привязан к аккаунту Telegram, будет предложено пригласить пользователя присоединиться к Telegram.

Новое расположение текста в сообщении с медиа

Теперь текст сообщения можно разместить над отправляемыми медиафайлами. Для этого выбрать надо фото или видео, написать текст сообщения, удерживать кнопку отправки и выбрать опцию Move Caption Up.

Новый дизайн экрана блокировки

Экран разблокировки Telegram получил обновлённый дизайн. Установить его можно в разделе настроек конфиденциальности.

Напомним, что Telegram решил ввести опцию борьбы с фейками, согласно которой правительства разных стран смогут назначать проверяющих контент на достоверность.

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