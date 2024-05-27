Практика судов
  1. В мире

Глобальный поиск по хэштэгам и анимации для сообщений: какие новые функции появятся в Телеграм

15:10, 27 мая 2024
В новой бета-версии Telegram для Android добавили ряд новых функций.
Глобальный поиск по хэштэгам и анимации для сообщений: какие новые функции появятся в Телеграм
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В последней бета-версии Telegram для Android представлены несколько инновационных функций, таких как глобальный поиск по хэштегам, сворачивание цитат, анимированные эффекты для сообщений и другое. Об этом сообщает «Код Дурова».

Глобальный поиск по хэштегам

В бета-версии Telegram для Android доступен глобальный поиск по хэштегам в публичных каналах. Для этого достаточно нажать на любой хэштег в сообщении, после чего появится окно с тремя вкладками: This Chat, My Messages и Public Posts, где будут отображаться все публичные сообщения с данным хэштегом.

Сворачивание цитат

Теперь при редактировании поста можно свернуть длинную цитату с помощью новой кнопки Collapse, которая появляется в правом нижнем углу цитаты в редакторе.

Анимации для сообщений

В новой версии появилась возможность добавлять анимации к сообщениям в личных чатах. Для этого нужно удерживать кнопку отправки и выбрать желаемый анимированный эффект. Обычным пользователям доступны шесть базовых эффектов, а подписчикам Premium гораздо больше.

Быстрый поиск сообщений определённого пользователя

В групповом чате теперь можно быстро найти сообщения конкретного пользователя. Просто нажать надо и удерживать на аватарке пользователя и выбрать пункт Search Messages.

Новые действия по нажатию на номер телефона

Теперь при нажатии на номер телефона в чате, если этот номер зарегистрирован в Telegram, можно будет выбрать, написать ли сообщение или позвонить через мессенджер. В случае, если номер не привязан к аккаунту Telegram, будет предложено пригласить пользователя присоединиться к Telegram.

Новое расположение текста в сообщении с медиа

Теперь текст сообщения можно разместить над отправляемыми медиафайлами. Для этого выбрать надо фото или видео, написать текст сообщения, удерживать кнопку отправки и выбрать опцию Move Caption Up.

Новый дизайн экрана блокировки

Экран разблокировки Telegram получил обновлённый дизайн. Установить его можно в разделе настроек конфиденциальности.

Напомним, что Telegram решил ввести опцию борьбы с фейками, согласно которой правительства разных стран смогут назначать проверяющих контент на достоверность. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
За совершение домашнего насилия несовершеннолетних смогут наказывать на общих основаниях – Рада приняла закон

Также новый закон запрещает освобождать лиц, совершивших домашнее насилие, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием по причине малозначительности.

Telegram будет бороться с фейками путем разрешения правительствам стран назначать проверяющих

Правительства разных стран смогут назначить агентства, которые будут делать Fact Check в Telegram по принципу Facebook.

Верховный Суд указал на недопустимость заключения эксперта как доказательства по делу в результате его несоответствия требованиям закона

Суд, принимая во внимание заключение эксперта как доказательство по делу, обязан осуществить проверку предупреждения эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения – КАСУ определяет это обязательным требованием, от которого зависит допустимость заключения как доказательства.

Поставщики мобильной связи должны будут предоставлять информацию с ограниченным доступом по запросам Еврокомиссии

Верховная Рада приняла закон о совместной роуминговой зоне Украины и ЕС, предусматривающий определенные обязанности для поставщиков услуг по предоставлению данных с ограниченным доступом по запросам Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций.

Кабмин не определил оснований отказа в предоставлении отсрочки, что позволяет комиссии при ТЦК отказывать по любым причинам

Комиссия при ТЦК сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, поскольку постановление Кабмина 560 не устанавливает конкретных оснований для отказа.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду