Более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили данные через «Резерв+», – Минобороны

Военнообязанные украинцы в 124 странах обновили военно-учетные данные через «Резерв+».

Источник фото: dev.ua

С 18 мая более 14 тысяч военнообязанных украинцев, которые находятся за рубежом в 124 странах, обновили свои данные через приложение «Резерв+». Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Лидерами по количеству обновлений стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

«Наши граждане за рубежом пользуются приложением для уточнения данных, что является важным поступком для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Всего более 1,1 миллиона военнообязанных обновили свои данные через «Резерв+», почти 55 тысяч через ЦНАП и около 38 тысяч через ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сейчас приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий - например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Профильный заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

Кроме того, реализация через Дію этой технической возможности пока не планируется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.