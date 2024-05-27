Нацбанк погіршив показник зростання ВВП до 3% через втрати енергосектору

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зниження прогнозу виникло внаслідок ракетних обстрілів рф, які призвели до серйозних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури та енергетичного сектору.
Проте за оцінкою експертів регулятора, у наступні роки ситуація стрімко зміниться, і економічне зростання пришвидшиться до 4-5% ВВП за рік.
Ключовий фактор, який зараз сприяє зростанню економіки, – висока адаптивність підприємств і населення до роботи в умовах війни. Також економіку підтримують значні бюджетні витрати на оборону та соціальний захист громадян.
У НБУ зазначають, що уряд стримано витрачав кошти у першому кварталі через невизначеність із надходженням міжнародної допомоги. В результаті відновлення економіки на початку року дещо пригальмувало. Проте вже із середини березня допомога від міжнародних партнерів активізувалася.
Також продовжує працювати морський коридор, яким український бізнес експортує продовольство і продукцію металургії.
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