У Києві створюють дощові садки – що це таке, фото

При створенні дощових садків віддавали перевагу локаціям, що страждають від підтоплення.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві почали створювати перші дощові садки – унікальні ландшафтні рішення для збирання та подальшої утилізації води, що мають вигляд квіткової клумби. Як повідомили у КМДА, вже незабаром їх можна буде побачити в усіх районах столиці. Наразі вони вже є у Подільському, Солом’янському та Оболонському районах столиці.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопова, завдяки таким елементам ландшафтного дизайну під час зливи частину води забирає на себе саме садок, а не зливостокова каналізація. Виглядає такий садок як заглиблена клумба, що оточена вологолюбними та стійкими до спеки багаторічними рослинами.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний пояснив, що дощові садки здатні поглинати, затримувати та фільтрувати до 90% води, що потрапляє на їхню поверхню. У такий спосіб вони слугують дієвим інструментом боротьби з локальним затопленням території під час злив, а також є своєрідним буфером для дощової води, якою живляться рослини в період посухи.

При створенні дощових садків віддавали перевагу локаціям, що страждають від підтоплення.

Також нещодавно в Києві почали встановлювати перші парклети – затишні публічні простори з вуличними меблями та озелененням.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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