У Києві на місяць обмежать рух транспорту на ділянці Кільцевої дороги

Обмеження діятимуть до 28 червня.

Джерело фото: freepik.com

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Із 28 травня на ділянці Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до закладу швидкого харчування McDonald’s частково обмежать рух транспорту.

Водночас на вул. Миколи Трублаїні на ділянці від вул. Якова Качури до Кільцевої дороги повністю обмежать рух транспорту.

Про це повідомляють у КМДА та зазначають, що обмеження діятимуть до 28 червня та пов’язані з капітальним ремонтом Кільцевої дороги.

На цих ділянках дорожники влаштують нижні шари асфальтобетону, встановлять бортовий камінь і прокладуть тротуари.

Для об’їзду зони виконання дорожніх робіт рух транспорту організують двома смугами в кожному напрямку з протилежної сторони.

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