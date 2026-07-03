  1. В Украине
  2. / Законодательство

Контент 18+ в Telegram: в каких случаях администратору канала грозит уголовная ответственность

21:10, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Могут ли посадить администратора Telegram-канала с контентом 18+ и что для этого должно доказать следствие.
Контент 18+ в Telegram: в каких случаях администратору канала грозит уголовная ответственность
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Распространение взрослого контента через Telegram-каналы, веб-сайты и другие онлайн-платформы остается предметом уголовно-правового регулирования в Украине. Вместе с тем на практике возникают вопросы относительно ответственности лиц, которые администрируют такие информационные ресурсы, но не являются непосредственными авторами соответствующего контента.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Действующее законодательство не устанавливает отдельного состава уголовного правонарушения за администрирование канала или иного интернет-ресурса.

Вместе с тем при определенных обстоятельствах администратор может быть привлечен к уголовной ответственности, если его действия содержат признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Рассмотрим, какие именно нормы законодательства действуют по состоянию на июль 2026 года и в каких случаях администратор канала может нести уголовную ответственность.

Несут ли ответственность администраторы Telegram-каналов с контентом 18+

В украинском законодательстве отсутствует отдельная ответственность именно за администрирование Telegram-канала, веб-сайта или иного интернет-ресурса. Вместе с тем администратор такого ресурса может быть привлечен к уголовной ответственности, если его действия содержат признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.

Какие нормы действуют сейчас

Основными нормами, которые применяются по делам о незаконном обороте порнографических материалов через Интернет, являются:

статья 301 УК Украины — ввоз, изготовление, хранение, перевозка либо иное перемещение, сбыт и распространение произведений, изображений или иных предметов порнографического характера;

статья 301-1 УК Украины — детская порнография;

статья 301-2 УК Украины — проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица.

В зависимости от установленных обстоятельств могут также применяться и другие положения Уголовного кодекса Украины, в частности нормы о соучастии в уголовном правонарушении.

Для привлечения к уголовной ответственности сторона обвинения должна доказать не только факт администрирования информационного ресурса, но и умышленное участие лица в изготовлении, сбыте, распространении или другом незаконном обороте порнографических материалов.

Сам по себе статус администратора канала без установления ответных действий не является достаточным основанием для уголовной ответственности.

В то же время вопрос уголовной ответственности решается в каждом конкретном случае с учетом фактической роли личности, характера ее действий и совокупности собранных доказательств.

В то же время, администратор может быть привлечен к уголовной ответственности, если будет установлено, что он:

  • размещал порнографические материалы;
  • обеспечивал их распространение;
  • продавал доступ к такому контенту;
  • участвовал в его распространении либо организовал такую деятельность;
  • получал вознаграждение или иную имущественную выгоду от распространения такого контента, что вместе с другими доказательствами может свидетельствовать о его участии в сбыте или организации распространения порнографических материалов.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела такие действия могут быть квалифицированы, в частности по статье 301 УК Украины или по правилам соучастия в соответствующем уголовном правонарушении.

Авторство фото или видео не является обязательным признаком состава уголовного правонарушения. Если следствие докажет, что лицо осуществляло сбыт либо распространение порнографических материалов или участвовало в организации такого распространения, этого может быть достаточно для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Какое наказание предусмотрено

Конкретный вид и размер наказания зависит от части статьи 301 УК Украины, способа совершения уголовного правонарушения, наличия квалифицирующих признаков и других установленных судом обстоятельств.

Санкции могут предусматривать штраф, ограничение свободы или лишение свободы в зависимости от состава уголовного правонарушения и соответствующей части статьи 301 УК Украины.

Если контент связан с несовершеннолетними

В таких случаях применяются отдельные статьи Уголовного кодекса Украины — 301-1 и 301-2.

Именно они устанавливают значительно более строгую уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, сбыт или распространение детской порнографии, а также за другие уголовные правонарушения, связанные с сексуальной эксплуатацией детей.

Какие изменения предлагает законопроект №15294

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15294, который предлагает комплексно пересмотреть уголовную ответственность за правонарушения, связанные с порнографической продукцией. Документ предусматривает усиление защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в соответствии с положениями Лансаротской конвенции, а также изменение подхода к уголовной ответственности за отдельные действия с порнографическими материалами между совершеннолетними лицами.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 301–303 Уголовного кодекса Украины, в частности усилить наказание за преступления, связанные с детской порнографией, сексуальной эксплуатацией детей и вовлечением несовершеннолетних в проституцию. По отдельным особо тяжким составам преступлений максимальное наказание предлагается увеличить до 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем документ предусматривает декриминализацию ряда деяний, связанных с оборотом порнографической продукции между совершеннолетними лицами. Вместе с тем следует отметить, что по состоянию на июль 2026 года законопроект №15294 не принят Верховной Радой, поэтому соответствующие изменения еще не вступили в силу.

Решение рекомендовать парламенту принять законопроект за основу было поддержано всеми членами Комитета по вопросам свободы слова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12191 о декриминализации порнографии. За его принятие проголосовали лишь 207 народных депутатов.

Таким образом, после неудачной попытки принять отдельный законопроект о декриминализации порнографии вопрос вновь возвращается в Верховную Раду — на этот раз в пакете со значительным усилением ответственности за детскую порнографию, сексуальную эксплуатацию детей и другие преступления против несовершеннолетних.

Напомним, мы писали, когда отправка интимных фотографий становится нарушением закона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон законопроект Украина Телеграм соцсети

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП получает право «охоты» на судей: дисциплинарные дела смогут открывать без жалоб, а рассекреченные НСРД станут основанием для увольнения судей

Законопроект по совершенствованию процедур ВСП обещает сделать дисциплинарную практику предсказуемой и устойчивой: какие ловушки готовит документ для судей и как он расширяет «автономию» Высшего совета правосудия.

Спасатель ГСЧС узнал о неправильном расчете денежного обеспечения после запроса адвоката: что решил ВС

Получение дополнительной информации о расчете денежного обеспечения само по себе не восстанавливает трехмесячный срок обращения в суд.

Могут ли отказать в предоставлении административной услуги из-за разногласий в электронных реестрах: что говорит закон

Разногласия между государственными электронными реестрами не являются автоматическим основанием для отказа в предоставлении административной услуги, а государственный орган обязан самостоятельно проверить информацию и действовать в рамках закона.

Если в одном производстве несколько преступлений, примирение с потерпевшим не поможет — Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда статья 46 УК о примирении с потерпевшим не может быть применена.

Гуманитарную помощь для стратегических предприятий хотят расширить, но в Раде опасаются ее коммерческого использования

Законопроект предлагает разрешить стратегическим предприятиям получать пожарную технику в качестве гуманитарной помощи, однако в парламенте считают, что отдельные его положения требуют дополнительного уточнения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]