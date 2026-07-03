Могут ли посадить администратора Telegram-канала с контентом 18+ и что для этого должно доказать следствие.

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Распространение взрослого контента через Telegram-каналы, веб-сайты и другие онлайн-платформы остается предметом уголовно-правового регулирования в Украине. Вместе с тем на практике возникают вопросы относительно ответственности лиц, которые администрируют такие информационные ресурсы, но не являются непосредственными авторами соответствующего контента.

Действующее законодательство не устанавливает отдельного состава уголовного правонарушения за администрирование канала или иного интернет-ресурса.

Вместе с тем при определенных обстоятельствах администратор может быть привлечен к уголовной ответственности, если его действия содержат признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Рассмотрим, какие именно нормы законодательства действуют по состоянию на июль 2026 года и в каких случаях администратор канала может нести уголовную ответственность.

Несут ли ответственность администраторы Telegram-каналов с контентом 18+

В украинском законодательстве отсутствует отдельная ответственность именно за администрирование Telegram-канала, веб-сайта или иного интернет-ресурса. Вместе с тем администратор такого ресурса может быть привлечен к уголовной ответственности, если его действия содержат признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.

Какие нормы действуют сейчас

Основными нормами, которые применяются по делам о незаконном обороте порнографических материалов через Интернет, являются:

статья 301 УК Украины — ввоз, изготовление, хранение, перевозка либо иное перемещение, сбыт и распространение произведений, изображений или иных предметов порнографического характера;

статья 301-1 УК Украины — детская порнография;

статья 301-2 УК Украины — проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица.

В зависимости от установленных обстоятельств могут также применяться и другие положения Уголовного кодекса Украины, в частности нормы о соучастии в уголовном правонарушении.

Для привлечения к уголовной ответственности сторона обвинения должна доказать не только факт администрирования информационного ресурса, но и умышленное участие лица в изготовлении, сбыте, распространении или другом незаконном обороте порнографических материалов.

Сам по себе статус администратора канала без установления ответных действий не является достаточным основанием для уголовной ответственности.

В то же время вопрос уголовной ответственности решается в каждом конкретном случае с учетом фактической роли личности, характера ее действий и совокупности собранных доказательств.

В то же время, администратор может быть привлечен к уголовной ответственности, если будет установлено, что он:

размещал порнографические материалы;

обеспечивал их распространение;

продавал доступ к такому контенту;

участвовал в его распространении либо организовал такую деятельность;

получал вознаграждение или иную имущественную выгоду от распространения такого контента, что вместе с другими доказательствами может свидетельствовать о его участии в сбыте или организации распространения порнографических материалов.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела такие действия могут быть квалифицированы, в частности по статье 301 УК Украины или по правилам соучастия в соответствующем уголовном правонарушении.

Авторство фото или видео не является обязательным признаком состава уголовного правонарушения. Если следствие докажет, что лицо осуществляло сбыт либо распространение порнографических материалов или участвовало в организации такого распространения, этого может быть достаточно для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Какое наказание предусмотрено

Конкретный вид и размер наказания зависит от части статьи 301 УК Украины, способа совершения уголовного правонарушения, наличия квалифицирующих признаков и других установленных судом обстоятельств.

Санкции могут предусматривать штраф, ограничение свободы или лишение свободы в зависимости от состава уголовного правонарушения и соответствующей части статьи 301 УК Украины.

Если контент связан с несовершеннолетними

В таких случаях применяются отдельные статьи Уголовного кодекса Украины — 301-1 и 301-2.

Именно они устанавливают значительно более строгую уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, сбыт или распространение детской порнографии, а также за другие уголовные правонарушения, связанные с сексуальной эксплуатацией детей.

Какие изменения предлагает законопроект №15294

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15294, который предлагает комплексно пересмотреть уголовную ответственность за правонарушения, связанные с порнографической продукцией. Документ предусматривает усиление защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в соответствии с положениями Лансаротской конвенции, а также изменение подхода к уголовной ответственности за отдельные действия с порнографическими материалами между совершеннолетними лицами.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 301–303 Уголовного кодекса Украины, в частности усилить наказание за преступления, связанные с детской порнографией, сексуальной эксплуатацией детей и вовлечением несовершеннолетних в проституцию. По отдельным особо тяжким составам преступлений максимальное наказание предлагается увеличить до 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем документ предусматривает декриминализацию ряда деяний, связанных с оборотом порнографической продукции между совершеннолетними лицами. Вместе с тем следует отметить, что по состоянию на июль 2026 года законопроект №15294 не принят Верховной Радой, поэтому соответствующие изменения еще не вступили в силу.

Решение рекомендовать парламенту принять законопроект за основу было поддержано всеми членами Комитета по вопросам свободы слова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12191 о декриминализации порнографии. За его принятие проголосовали лишь 207 народных депутатов.

Таким образом, после неудачной попытки принять отдельный законопроект о декриминализации порнографии вопрос вновь возвращается в Верховную Раду — на этот раз в пакете со значительным усилением ответственности за детскую порнографию, сексуальную эксплуатацию детей и другие преступления против несовершеннолетних.

Напомним, мы писали, когда отправка интимных фотографий становится нарушением закона.

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