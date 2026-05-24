Внаслідок атаки РФ була пошкоджена будівля МЗС України – вперше з часів Другої світової війни

Будівля МЗС України була пошкоджена від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

Фото: mfa.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів неподалік. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

«Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися.

Українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир.

Важливо також зазначити, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.

Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації», – наголосив міністр Андрій Сибіга.

Фото: mfa.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.