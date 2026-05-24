В результате атаки РФ было повреждено здание МИД Украины — впервые со времен Второй мировой войны

Здание МИД Украины было повреждено в результате боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

Фото: mfa.gov.ua

Здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения вследствие взрывов неподалеку. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Отмечается, что это уникальное архитектурное наследие, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

«Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться.

Украинская дипломатия продолжит эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир.

Важно также отметить, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси.

Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации», — подчеркнул министр Андрей Сибига.

