В результате атаки РФ было повреждено здание МИД Украины — впервые со времен Второй мировой войны
Здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения вследствие взрывов неподалеку. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
Отмечается, что это уникальное архитектурное наследие, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.
«Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться.
Украинская дипломатия продолжит эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир.
Важно также отметить, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси.
Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации», — подчеркнул министр Андрей Сибига.
Фото: mfa.gov.ua
