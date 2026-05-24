  1. Фото
  2. / В Украине

В результате атаки РФ было повреждено здание МИД Украины — впервые со времен Второй мировой войны

11:12, 24 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Здание МИД Украины было повреждено в результате боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.
В результате атаки РФ было повреждено здание МИД Украины — впервые со времен Второй мировой войны
Фото: mfa.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения вследствие взрывов неподалеку. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что это уникальное архитектурное наследие, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

«Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться.

Украинская дипломатия продолжит эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир.

Важно также отметить, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси.

Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации», — подчеркнул министр Андрей Сибига.

Фото: mfa.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]