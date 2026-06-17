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Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали расшифровывать «черный ящик»

10:08, 17 июня 2026
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Правоохранители выясняют, могли ли привести к трагедии техническая неисправность или нарушение правил полетов.
Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали расшифровывать «черный ящик»
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На Хмельнитчине продолжается расследование авиакатастрофы военного самолета Су-24М, которая произошла 16 июня в Шепетовском районе. В результате трагедии погибли два члена экипажа.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

По предварительным данным следствия, около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу военный самолет Су-24М. Погибли два пилота в возрасте 55 и 23 лет.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства трагедии. В частности, проверяются техническое состояние самолета, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.

В рамках уголовного производства назначены служебные расследования в воинской части и в Командовании Воздушных сил ВСУ. Также в Министерстве обороны создана специальная комиссия для выяснения причин авиакатастрофы.

В Офисе Генпрокурора отметили, что в настоящее время принимаются меры для расшифровки бортового самописца самолета. Осмотр места происшествия продолжается.

 

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ОГП офис генерального прокурора авиация

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