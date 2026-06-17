Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: слідчі почали розшифровувати «чорну скриньку»

Правоохоронці з’ясовують, чи могли до трагедії призвести технічна несправність або порушення правил польотів.

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На Хмельниччині триває розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі. Унаслідок трагедії загинули двоє членів екіпажу.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

За попередніми даними слідства, близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Загинули двоє пілотів віком 55 та 23 роки.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії. Зокрема, перевіряються технічний стан літака, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.

У межах кримінального провадження призначено службові розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Також у Міністерстві оборони створено спеціальну комісію для з’ясування причин авіакатастрофи.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що наразі вживаються заходи для розшифрування бортового самописця літака. Огляд місця події триває.

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