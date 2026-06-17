В Україні хочуть розділити мовні іспити для іноземців і держслужбовців

Україна оптимізує класифікацію рівнів володіння українською мовою для держслужбовців.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», в Україні можуть повністю змінити підхід до мовних іспитів для іноземців: замість нинішньої моделі, яка фактично однаково працює і для українських держслужбовців, і для тих, хто лише вивчає українську як іноземну, пропонують створити окрему міжнародну систему сертифікації — за принципом TOEFL чи IELTS.

Комітет підтримав законопроєкт про нові правила визначення рівня володіння українською мовою для іноземців

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув цей законопроєкт 15261. Голова Комітету зазначив, що законопроєкт підготовлено на основі раніше зареєстрованої урядової ініціативи та доопрацьовано за результатами фахових консультацій.

«Закон розроблений нашим Комітетом на заміну аналогічному урядовому. Мета і суть закону не змінилися. Ми його дещо спростили, щоб він не містив надмірної кількості змін до інших законів, але суть від цього не помінялася», – наголосив він.

Документом пропонується оптимізувати класифікацію рівнів володіння українською мовою для виконання службових обов’язків, а також запровадити окрему класифікацію рівнів володіння українською мовою як іноземною. Зокрема, такі вимоги планують застосовувати під час набуття громадянства України.

Законопроєкт також розширює повноваження Національної комісії зі стандартів державної мови. Комісія, зокрема, матиме право затверджувати вимоги до рівнів володіння українською мовою як іноземною, визначати методики перевірки знань, організовувати відповідні іспити, затверджувати екзаменаційні завдання та здійснювати міжнародне співробітництво у цій сфері.

На думку народних депутатів, ухвалення законопроєкту забезпечить оптимізацію процесів з організації та проведення іспитів на рівень володіння українською мовою для різних цільових груп, сприятиме популяризації української мови, культури, освіти за кордоном, утвердженню України в міжнародному співтоваристві.

Після доопрацювання документ став більш чітким і зрозумілим з юридичної точки зору.

Водночас депутати наголосили на необхідності повернутися до питання підтвердження рівня володіння державною мовою особами, які претендують на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Відтак, було запропонувано під час підготовки документа до другого читання опрацювати можливість відновлення окремих норм, призупинених на період дії воєнного стану.

Окрему увагу учасники засідання приділили забезпеченню проведення іспитів з української мови для іноземців за кордоном.

Заступник голови Комітету акцентувала увагу на доцільності розглянути можливість долучати Український інститут до організації іспитів за кордоном.

Також за результатами роботи робочої групи до законопроєкту було включено положення, яке передбачає надання можливості делегування повноважень щодо проведення іспитів Українському інституту та іншим установам за кордоном.

За наслідками розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити зазначений законопроєкт за основу з доопрацюванням його положень до другого читання відповідно.

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