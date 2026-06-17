ДТП під час уроку водіння: за помилку учня патрульні складуть протокол на інструктора

Під час навчання водінню ризик потрапити в ДТП значно вищий через недосвідченість учня, проте водієм у навчальному автомобілі вважається саме інструктор.

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Навчання водінню — це складний процес, де взаємодія між та учнем має бути чітко скоординованою. Однак, коли стається ДТП, виникає питання, хто саме є «водієм» у розумінні закону?

Правовий статус «водія» у навчальному транспортному засобі

Відповідно до п. 1.10 Правил дорожнього руху України, водієм є особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. Під час навчальної їзди безпосереднє керування транспортним засобом здійснює особа, яка навчається, за умови дотримання вимог п. 24.5 ПДР щодо обов’язкової присутності інструктора.

Інструктор (спеціаліст з підготовки водіїв) перебуває в транспортному засобі, здійснює навчальний контроль і має обов’язок забезпечувати безпеку руху під час навчання, зокрема шляхом своєчасного втручання у процес керування за наявності технічної можливості.

Законодавство України не містить норми, яка б автоматично змінювала статус інструктора або визнавала його єдиним водієм транспортного засобу під час навчальної їзди. Визначення суб’єкта відповідальності у справах про адміністративні, цивільні або кримінальні правопорушення залежить від фактичних обставин події, зокрема від того, хто здійснював керування в момент виникнення небезпечної ситуації та чи мав інструктор реальну можливість запобігти порушенню.

Учень під час навчальної їзди не виключається з кола учасників дорожнього руху і може бути суб’єктом адміністративної відповідальності, якщо його дії відповідають складу правопорушення.

Відповідно до п. 1.10 ПДР України, водієм є не лише той, хто безпосередньо керує авто, а й особа, яка навчає керуванню, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі.

Судова практика, зокрема рішення Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя у справі № 335/12141/25 підкреслює, що керування слід розуміти як виконання функцій водія або інструктора-водія під час навчання учнів, незалежно від того, чи рухається авто своїм ходом чи на буксирі. Отже, під час навчальної їзди учень не є ні водієм, ні іншим повноцінним учасником дорожнього руху у юридичному сенсі, а тому не може бути суб’єктом адміністративного правопорушення, наприклад, за ст. 124 КУпАП.

Адміністративна відповідальність

Аналіз справи № 335/12141/25 демонструє типову ситуацію, коли учень за кермом навчального авто під наглядом інструктора при повороті ліворуч не надав перевагу зустрічній машині, що призвело до зіткнення.

Суд зазначив, що зважаючи на те, що учениця здійснювала навчальну їзду в присутності інструктора, то у даному випадку вона не є ні водієм, ні іншим учасником дорожнього руху, а отже не є суб`єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП. Винуватим визнано інструктора, оскільки він, як спеціаліст, зобов’язаний був переконатися у безпеці маневру згідно з вимогами п. 10.1 та п. 16.6 ПДР.

Аналогічно, Луцький міськрайонний суд у лютому 2026 року у справі № 161/754/26 підтвердив, що відповідно до ПДР України, інструктор з водіння несе повну адміністративну відповідальність за дії учня під час навчання.

Відтак постанова в частині притягнення позивача до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП є обґрунтованою та законною. У цій справі інструктора було оштрафовано за зупинку в зоні дії знаку «Зупинку заборонено», попри те, що фізично зупинку здійснював учень.

Цивільно-правова відповідальність та відшкодування шкоди

Коли йдеться про грошову компенсацію за розбиті авто, вступають у дію норми Цивільного кодексу України.

Автомобіль є таким джерелом, а шкода, завдана ним, відшкодовується особою, яка володіє ним на відповідній правовій підставі.

Якщо інструктор є найманим працівником автошколи, то за ст. 1172 ЦК України шкоду відшкодовує юридична особа (роботодавець) за дії свого працівника під час виконання ним трудових обов’язків.

Якщо інструктор використовував службове авто у власних інтересах, відповідальність несе він особисто.

Кримінальна відповідальність

У разі ДТП з тяжкими наслідками відповідальність стає кримінальною. Згідно з роз'ясненнями Пленуму ВСУ, до відповідальності за ст. 286 КК може бути притягнута особа, яка навчає водінню і перебуває поруч із учнем. Верховний Суд наголошує, що для кваліфікації злочину за ст. 286 КК судам слід оцінювати не лише фактичні дії, а й наявність у водія (інструктора) технічної спроможності уникнути наслідків. Тобто, якщо інструктор мав можливість втрутитися в керування (наприклад, через дублюючі педалі), але не зробив цього — він стає суб’єктом кримінального переслідування.

Дзержинський районний суд Кривого Рогу у справі № 210/3538/24 затвердив угоду про визнання винуватості та виніс вирок інструктору автошколи, дії якого стали однією з причин смертельної ДТП.

Як встановив суд, інструктор проводив практичне заняття з ученицею на навчальному автомобілі. Під час руху інструктор дозволив учениці виконати маневр розвороту, не переконавшись у його безпечності та не втрутившись в керування за допомогою дублюючих педалей навчального автомобіля.

У результаті учбова автівка створила небезпеку для автомобіля Skoda Octavia, водій якого рухався зі швидкістю близько 90 км/год та, за даними слідства, перебував у стані наркотичного сп’яніння. Намагаючись уникнути зіткнення, водій Skoda втратив контроль над автомобілем, виїхав на тротуар і збив жінку, яка перебувала на 21 тижні вагітності. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні того ж дня.

Суд дійшов висновку, що інструктор порушив вимоги Правил дорожнього руху та не забезпечив належний контроль за діями учениці. Його дії перебували у причинному зв’язку з настанням дорожньо-транспортної пригоди.

Інструктор визнав свою вину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. Водночас чоловіка звільнили від відбування основного покарання з випробувальним строком два роки. Кримінальне провадження щодо водія Skoda Octavia розглядається окремо.

Таким чином, у 99% випадків протокол за ст. 124 КУпАП буде складено на інструктора, оскільки саме він вважається водієм навчального авто. Майстер виробничого навчання несе повну відповідальність за дії учня, включаючи дотримання знаків зупинки та виконання маневрів,.

Збитки зазвичай покриває автошкола як власник ТЗ та роботодавець інструктора, або страхова компанія.

У разі ж травмування людей інструктор може отримати реальний термін за ст. 286 КК, якщо експертиза доведе його технічну можливість запобігти аварії.

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