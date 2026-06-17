ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

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Обучение вождению — это сложный процесс, где взаимодействие между инструктором и учеником должно быть четко скоординированным. Однако, когда происходит ДТП, возникает вопрос, кто именно является «водителем» в понимании закона?

Правовой статус «водителя» в учебном транспортном средстве

Согласно п. 1.10 Правил дорожного движения Украины, водителем является лицо, управляющее транспортным средством и имеющее водительское удостоверение. Во время учебной езды непосредственное управление транспортным средством осуществляет обучающееся лицо при условии соблюдения требований п. 24.5 ПДД относительно обязательного присутствия инструктора.

Инструктор находится в транспортном средстве, осуществляет учебный контроль и обязан обеспечивать безопасность движения во время обучения, в частности путем своевременного вмешательства в процесс управления при наличии технической возможности.

Законодательство Украины не содержит нормы, которая бы автоматически изменяла статус инструктора или признавала его единственным водителем транспортного средства во время учебной езды. Определение субъекта ответственности по делам об административных, гражданских или уголовных правонарушениях зависит от фактических обстоятельств происшествия, в частности от того, кто осуществлял управление в момент возникновения опасной ситуации и имел ли инструктор реальную возможность предотвратить нарушение.

Ученик во время учебной езды не исключается из круга участников дорожного движения и может быть субъектом административной ответственности, если его действия соответствуют составу правонарушения.

Согласно п. 1.10 ПДД Украины, водителем является не только тот, кто непосредственно управляет авто, но и лицо, обучающее управлению, находясь непосредственно в транспортном средстве.

Судебная практика, в частности решение Вознесеновского районного суда г. Запорожье по делу № 335/12141/25, подчеркивает, что управление следует понимать как выполнение функций водителя или инструктора-водителя во время обучения учеников, независимо от того, движется ли авто своим ходом или на буксире. Следовательно, во время учебной езды ученик не является ни водителем, ни другим полноценным участником дорожного движения в юридическом смысле, а потому не может быть субъектом административного правонарушения, например, по ст. 124 КУоАП.

Административная ответственность

Анализ дела № 335/12141/25 демонстрирует типичную ситуацию, когда ученик за рулем учебного авто под присмотром инструктора при повороте налево не предоставил преимущество встречной машине, что привело к столкновению.

Суд отметил, что ввиду того, что ученица осуществляла учебную езду в присутствии инструктора, в данном случае она не является ни водителем, ни другим участником дорожного движения, а следовательно не является субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП. Виновным признан инструктор, поскольку он, как специалист, обязан был убедиться в безопасности маневра согласно требованиям п. 10.1 и п. 16.6 ПДД.

Аналогично, Луцкий горрайонный суд в феврале 2026 года по делу № 161/754/26 подтвердил, что согласно ПДД Украины, инструктор по вождению несет полную административную ответственность за действия ученика во время обучения.

Поэтому постановление в части привлечения истца к административной ответственности по ч. 1 ст. 122 КУоАП является обоснованным и законным. В этом деле инструктор был оштрафован за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена», несмотря на то, что фактически остановку осуществлял ученик.

Гражданско-правовая ответственность и возмещение ущерба

Когда речь идет о денежной компенсации за разбитые авто, вступают в силу нормы Гражданского кодекса Украины. Автомобиль является таким источником, а ущерб, причиненный им, возмещается лицом, владеющим им на соответствующем правовом основании.

Если инструктор является наемным работником автошколы, то по ст. 1172 ГК Украины ущерб возмещает юридическое лицо (работодатель) за действия своего работника во время выполнения им трудовых обязанностей.

Если инструктор использовал служебное авто в собственных интересах, ответственность несет он лично.

Криминальная ответственность

В случае ДТП с тяжелыми последствиями ответственность становится уголовной. Согласно разъяснениям Пленума ВСУ, к ответственности по ст. 286 УК может быть привлечено лицо, обучающее вождению и находящееся рядом с учеником. Верховный Суд подчеркивает, что для квалификации преступления по ст. 286 УК судам следует оценивать не только фактические действия, но и наличие у водителя (инструктора) технической возможности избежать последствий. То есть, если инструктор имел возможность вмешаться в управление (например, через дублирующие педали), но не сделал этого — он становится субъектом уголовного преследования.

Дзержинский районный суд Кривого Рога по делу № 210/3538/24 утвердил соглашение о признании виновности и вынес приговор инструктору автошколы, действия которого стали одной из причин смертельного ДТП.

Как установил суд, инструктор проводил практическое занятие с ученицей на учебном автомобиле. Во время движения инструктор разрешил ученице выполнить маневр разворота, не убедившись в его безопасности и не вмешавшись в управление с помощью дублирующих педалей учебного автомобиля.

В результате учебная машина создала опасность для автомобиля Skoda Octavia, водитель которого двигался со скоростью около 90 км/ч и, по данным следствия, находился в состоянии наркотического опьянения. Пытаясь избежать столкновения, водитель Skoda потерял контроль над автомобилем, выехал на тротуар и сбил женщину, находившуюся на 21 неделе беременности. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице в тот же день.

Суд пришел к выводу, что инструктор нарушил требования Правил дорожного движения и не обеспечил надлежащий контроль за действиями ученицы. Его действия находились в причинной связи с наступлением дорожно-транспортного происшествия.

Инструктор признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год. В то же время мужчину освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком два года. Уголовное производство в отношении водителя Skoda Octavia рассматривается отдельно.

Таким образом, в 99% случаев протокол по ст. 124 КУоАП будет составлен на инструктора, поскольку именно он считается водителем учебного авто. Мастер производственного обучения несет полную ответственность за действия ученика, включая соблюдение знаков остановки и выполнение маневров.

Убытки обычно покрывает автошкола как владелец ТС и работодатель инструктора, либо страховая компания. В случае же травмирования людей инструктор может получить реальный срок по ст. 286 УК, если экспертиза докажет его техническую возможность предотвратить аварию.

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