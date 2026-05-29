Іноземці складатимуть «український IELTS» для отримання громадянства: з’являться рівні A1–C2

Для іноземців та осіб без громадянства хочуть запровадити нову модель мовних іспитів з української мови — за аналогією з IELTS та TOEFL.

В Україні можуть повністю змінити підхід до мовних іспитів для іноземців: замість нинішньої моделі, яка фактично однаково працює і для українських держслужбовців, і для тих, хто лише вивчає українську як іноземну, пропонують створити окрему міжнародну систему сертифікації — за принципом TOEFL чи IELTS. Іноземці зможуть складати іспити за кордоном, отримувати сертифікати з обмеженим строком дії, а сама українська мова — інтегруватися у світову систему мовного тестування. Відповідний законопроєкт №15261 вже підтримав профільний комітет Верховної Ради.

Так, Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув законопроєкт №15261 щодо нової системи оцінювання рівня володіння українською мовою та вирішив звернутися до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з пропозицією рекомендувати парламенту ухвалити документ за основу.

Законопроєкт №15261: що пропонують змінити

Депутати пропонують законодавчо відокремити іспит з української мови для громадян України від тестування для іноземців та осіб без громадянства. Законопроєкт №15261 передбачає створення окремих рівнів оцінювання, різних правил складання іспиту та фактичне формування системи «української як іноземної» — за аналогією з TOEFL, IELTS чи TestDaF.

Автори ініціативи пояснюють необхідність змін тим, що нинішня система однаково застосовується як до громадян України, які повинні володіти державною мовою для роботи на державних посадах, так і до іноземців, які прагнуть отримати громадянство України.

При цьому чинна модель оцінювання фактично базується на стандартах CEFR для іноземних мов, хоча її використовують і щодо українських посадовців.

Які рівні знання української мови пропонують для іноземців

Законопроєктом пропонується залишити для державних службовців та інших осіб, визначених мовним законодавством, лише два рівні вільного володіння державною мовою. Водночас для іноземців та осіб без громадянства запроваджується окрема шестирівнева система оцінювання за моделлю CEFR:

A1 — початковий;

A2 — базовий;

B1 — рубіжний;

B2 — середній;

C1 — високий;

C2 — ґрунтовний.

Навіщо Україні міжнародна система сертифікації української мови

Однією з ключових причин реформи називають міжнародну інтеграцію України та перспективу приєднання до Європейської асоціації екзаменаційних рад з іноземних мов (ALTE). Передбачається, що це дозволить наблизити систему мовної сертифікації до міжнародних стандартів та створити міжнародно визнаний сертифікат з української мови.

Також законопроєкт передбачає можливість складати іспити не лише в Україні, а й за кордоном — через уповноважені установи, у співпраці з міжнародними організаціями, зокрема Українським інститутом, із застосуванням дистанційних технологій тестування.

Чи буде іспит з української мови платним для іноземців

Відповідно до законодавства, для громадян України, біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, а також осіб із тимчасовим захистом іспит на рівень володіння державною мовою залишатиметься безоплатним.

Натомість іспит з української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства буде платним — за рахунок фізичних та/або юридичних осіб. Законопроєктом також передбачено, що кошти за складання такого іспиту зараховуватимуться до державного бюджету, а розмір плати визначатиме Кабінет Міністрів.

Як зміниться робота Нацкомісії зі стандартів державної мови

У пояснювальних матеріалах зазначається, що реалізація законопроєкту у 2026 році не потребуватиме фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Разом з тим документ передбачає посилення спроможності Національної комісії зі стандартів державної мови. Зокрема, йдеться про введення до штату ІТ-фахівців і кіберспеціалістів для технічного супроводу та захисту інформаційних систем, збільшення граничної чисельності працівників апарату Комісії, розширення фонду оплати праці, створення окремої бюджетної програми та додаткові витрати на організацію іспитів з української мови як іноземної.

Скільки діятиме сертифікат з української мови для іноземців

Згідно із законопроєктом, сертифікат про рівень володіння українською мовою як іноземною діятиме п’ять років. Водночас документи про рівень володіння державною мовою для осіб, які складають іспит для зайняття посад, залишатимуться безстроковими.

У разі ухвалення законопроєкту в Україні фактично запрацює окрема система мовної сертифікації для іноземців, а процедура підтвердження знання української мови для набуття громадянства стане більш формалізованою та структурованою.

