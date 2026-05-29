Иностранцы будут сдавать «украинский IELTS» для получения гражданства: появятся уровни A1–C2

Для иностранцев и лиц без гражданства хотят ввести новую модель языковых экзаменов по украинскому языку — по аналогии с IELTS и TOEFL.

В Украине могут полностью изменить подход к языковым экзаменам для иностранцев: вместо нынешней модели, которая фактически одинаково работает и для украинских госслужащих, и для тех, кто только изучает украинский как иностранный, предлагают создать отдельную международную систему сертификации — по принципу TOEFL или IELTS. Иностранцы смогут сдавать экзамены за границей, получать сертификаты с ограниченным сроком действия, а сам украинский язык — интегрироваться в мировую систему языкового тестирования. Соответствующий законопроект №15261 уже поддержал профильный комитет Верховной Рады.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений рассмотрел законопроект №15261 относительно новой системы оценки уровня владения украинским языком и решил обратиться в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики с предложением рекомендовать парламенту принять документ за основу.

Законопроект №15261: что предлагают изменить

Депутаты предлагают законодательно отделить экзамен по украинскому языку для граждан Украины от тестирования для иностранцев и лиц без гражданства. Законопроект №15261 предусматривает создание отдельных уровней оценки, различных правил сдачи экзамена и фактическое формирование системы «украинского как иностранного» — по аналогии с TOEFL, IELTS или TestDaF.

Авторы инициативы объясняют необходимость изменений тем, что нынешняя система одинаково применяется как к гражданам Украины, которые обязаны владеть государственным языком для работы на государственных должностях, так и к иностранцам, которые стремятся получить гражданство Украины.

При этом действующая модель оценки фактически базируется на стандартах CEFR для иностранных языков, хотя ее используют и в отношении украинских должностных лиц.

Какие уровни знания украинского языка предлагают для иностранцев

Законопроектом предлагается оставить для государственных служащих и других лиц, определенных языковым законодательством, только два уровня свободного владения государственным языком. В то же время для иностранцев и лиц без гражданства вводится отдельная шестиуровневая система оценки по модели CEFR:

A1 — начальный;

A2 — базовый;

B1 — пороговый;

B2 — средний;

C1 — высокий;

C2 — углубленный.

Зачем Украине международная система сертификации украинского языка

Одной из ключевых причин реформы называют международную интеграцию Украины и перспективу присоединения к Европейской ассоциации экзаменационных советов по иностранным языкам (ALTE). Предполагается, что это позволит приблизить систему языковой сертификации к международным стандартам и создать международно признанный сертификат по украинскому языку.

Также законопроект предусматривает возможность сдавать экзамены не только в Украине, но и за границей — через уполномоченные учреждения, в сотрудничестве с международными организациями, в частности Украинским институтом, с применением дистанционных технологий тестирования.

Будет ли экзамен по украинскому языку платным для иностранцев

Согласно законодательству, для граждан Украины, беженцев, лиц, нуждающихся в дополнительной защите, а также лиц с временной защитой экзамен на уровень владения государственным языком останется бесплатным.

Вместе с тем экзамен по украинскому языку как иностранному для иностранцев и лиц без гражданства будет платным — за счет физических и/или юридических лиц. Законопроектом также предусмотрено, что средства за сдачу такого экзамена будут зачисляться в государственный бюджет, а размер платы будет определять Кабинет Министров.

Как изменится работа Нацкомиссии по стандартам государственного языка

В пояснительных материалах отмечается, что реализация законопроекта в 2026 году не потребует финансирования из государственного или местных бюджетов.

Вместе с тем документ предусматривает усиление возможностей Национальной комиссии по стандартам государственного языка. В частности, речь идет о введении в штат ИТ-специалистов и киберспециалистов для технического сопровождения и защиты информационных систем, увеличении предельной численности работников аппарата Комиссии, расширении фонда оплаты труда, создании отдельной бюджетной программы и дополнительных расходах на организацию экзаменов по украинскому языку как иностранному.

Сколько будет действовать сертификат по украинскому языку для иностранцев

Согласно законопроекту, сертификат об уровне владения украинским языком как иностранным будет действовать пять лет. В то же время документы об уровне владения государственным языком для лиц, которые сдают экзамен для занятия должностей, останутся бессрочными.

В случае принятия законопроекта в Украине фактически заработает отдельная система языковой сертификации для иностранцев, а процедура подтверждения знания украинского языка для получения гражданства станет более формализованной и структурированной.

