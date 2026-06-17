В Украине хотят разделить языковые экзамены для иностранцев и госслужащих

Украина оптимизирует классификацию уровней владения украинским языком для госслужащих.

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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Украине могут полностью изменить подход к языковым экзаменам для иностранцев: вместо нынешней модели, которая фактически одинаково работает и для украинских госслужащих, и для тех, кто только изучает украинский как иностранный, предлагают создать отдельную международную систему сертификации — по принципу TOEFL или IELTS.

Комитет поддержал законопроект о новых правилах определения уровня владения украинским языком для иностранцев

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел этот законопроект 15261. Глава Комитета отметил, что законопроект подготовлен на основе ранее зарегистрированной правительственной инициативы и доработан по результатам профессиональных консультаций.

«Закон разработан нашим Комитетом на замену аналогичному правительственному. Цель и суть закона не изменились. Мы его немного упростили, чтобы он не содержал чрезмерного количества изменений в другие законы, но суть от этого не поменялась», – подчеркнул он.

Документом предлагается оптимизировать классификацию уровней владения украинским языком для выполнения служебных обязанностей, а также ввести отдельную классификацию уровней владения украинским языком как иностранным. В частности, такие требования планируют применять при получении гражданства Украины.

Законопроект также расширяет полномочия Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Комиссия, в частности, будет иметь право утверждать требования к уровням владения украинским языком как иностранным, определять методики проверки знаний, организовывать соответствующие экзамены, утверждать экзаменационные задания и осуществлять международное сотрудничество в этой сфере.

По мнению народных депутатов, принятие законопроекта обеспечит оптимизацию процессов организации и проведения экзаменов на уровень владения украинским языком для разных целевых групп, будет способствовать популяризации украинского языка, культуры, образования за рубежом, укреплению позиции Украины в международном сообществе.

После доработки документ стал более четким и юридически понятным.

В то же время депутаты подчеркнули необходимость вернуться к вопросу подтверждения уровня владения государственным языком лицами, претендующими на должности в органах государственной власти и местного самоуправления. В связи с этим было предложено при подготовке документа ко второму чтению проработать возможность восстановления отдельных норм, приостановленных на период действия военного положения.

Отдельное внимание участники заседания уделили обеспечению проведения экзаменов по украинскому языку для иностранцев за рубежом.

Заместитель главы Комитета акцентировала внимание на целесообразности рассмотреть возможность привлечения Украинского института к организации экзаменов за границей.

Также по результатам работы рабочей группы в законопроект было включено положение, предусматривающее возможность делегирования полномочий по проведению экзаменов Украинскому институту и другим учреждениям за рубежом.

По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять указанный законопроект за основу с доработкой его положений ко второму чтению.

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