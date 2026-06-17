Верховный Суд признал право ТЦК обжаловать решения в семейных спорах из-за возможного влияния на мобилизацию

ТЦК получило право вмешиваться в семейные споры, если они влияют на мобилизацию — позиция Верховного Суда.

Фото: Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проживание ребёнка с одним из родителей само по себе не свидетельствует о прекращении участия другого родителя в его воспитании и не является достаточным основанием для установления факта единоличного воспитания. Такой вывод сделала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 725/8242/25.

Обстоятельства дела

В сентябре 2025 года мужчина обратился в суд после расторжения семейных отношений. Он просил официально расторгнуть брак, определить место проживания их несовершеннолетнего сына вместе с ним, а также установить, что именно он самостоятельно воспитывает и содержит ребёнка.

Истец утверждал, что после разрыва отношений сын остался проживать с ним, тогда как мать, по мнению истца, не принимала участия в жизни ребёнка. Установление этого факта, по словам истца, было необходимо для оформления документов на социальную помощь на ребёнка, который воспитывается одним из родителей, а также для перемещения с ребёнком без документального оформления согласия матери.

Суд первой инстанции удовлетворил все требования. Брак был расторгнут, ребёнок оставлен проживать с отцом. Также суд признал, что отец самостоятельно воспитывает и содержит ребёнка. Решение суда первой инстанции в части проживания ребёнка с отцом и установления факта его самостоятельного воспитания было обжаловано территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении указанных требований.

Суд отметил, что в материалах дела нет убедительных доказательств того, что мать полностью устранилась от воспитания или содержания сына. Сам факт отдельного проживания не означает, что она не выполняет свои родительские обязанности.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами апелляционного суда.

Суд подчеркнул, что семейное законодательство основано на принципе равенства прав и обязанностей родителей в отношении ребенка, а расторжение брака или раздельное проживание не прекращает обязанностей по его воспитанию и содержанию.

Верховный Суд установил, что иск об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка подан в период военного положения и мобилизации, а его удовлетворение могло бы создать основания для отсрочки или освобождения от военной службы, что относится к компетенции ТЦК и СП. При этом эти органы не являются участниками семейных отношений, но обеспечивают выполнение воинской обязанности и могут затрагивать интересы государства в сфере мобилизации и обороны.

Суд согласился, что ТЦК и СП как орган военного управления имеют право на апелляционное обжалование таких решений, что соответствует ранее сформированной практике Верховного Суда.

Относительно требований о проживании ребенка с отцом и установлении факта его самостоятельного воспитания суд указал, что родители имеют равные права и обязанности, а их обязанность заключается в совместном обеспечении интересов, развития и воспитания ребенка (статьи 11, 12, 14 Закона «Об охране детства», статьи 141, 150 СК Украины).

Верховный Суд согласился с апелляционным судом, что указанные требования были заявлены в период военного положения и мобилизации и фактически могли быть связаны с возможностью получения отсрочки или освобождения от военной службы.

Суды установили, что доказательства не подтверждают полного уклонения матери от выполнения родительских обязанностей, поэтому оснований для установления факта самостоятельного воспитания ребенка нет.

Доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию с оценкой доказательств, что не является основанием для отмены решений, поэтому жалоба оставлена без удовлетворения, а решение апелляционного суда — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.