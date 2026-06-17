Какие риски для здоровья связаны с кондиционерами, правда ли они вызывают простуду и как правильно ими пользоваться.

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Кондиционеры давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни, особенно летом, когда температура воздуха достигает высоких отметок. Вместе с тем вокруг их влияния на здоровье существует немало мифов. Сам по себе кондиционер не представляет опасности для здоровья, однако неправильное использование или отсутствие надлежащего обслуживания могут привести к определённым проблемам.

Распространённые мифы о кондиционерах

Одним из самых популярных мифов является утверждение, что кондиционер вызывает простуду. На самом деле простудные заболевания вызываются вирусами, а не охлаждённым воздухом. В то же время длительное пребывание под прямым потоком холодного воздуха может привести к переохлаждению отдельных участков тела, что иногда сопровождается болью в мышцах, шее или спине.

Также распространено мнение, что кондиционеры обязательно становятся источником опасных бактерий. Такой риск действительно существует, если оборудование длительное время не очищается и не проходит техническое обслуживание. В загрязнённых фильтрах могут накапливаться пыль, плесень и различные микроорганизмы.

Ошибочно считать, что кондиционер обеспечивает приток свежего воздуха. Большинство бытовых кондиционеров лишь охлаждают или нагревают воздух, который уже находится в помещении, постоянно его циркулируя. Поэтому даже при наличии кондиционера комнату необходимо регулярно проветривать, чтобы поддерживать нормальный уровень кислорода и снижать концентрацию углекислого газа.

Реальные риски для здоровья

Чаще всего пользователи кондиционеров сталкиваются с сухостью слизистых оболочек носа и глаз из-за снижения влажности воздуха в помещении. Особенно это ощущают люди, которые носят контактные линзы или имеют хронические заболевания дыхательных путей.

Ещё одним риском является резкий перепад температур между улицей и помещением. Медики рекомендуют, чтобы разница не превышала 6–8 градусов Цельсия. Значительные перепады могут вызывать дискомфорт, головную боль или ухудшение самочувствия.

Кроме того, загрязнённые системы кондиционирования могут ухудшать качество воздуха в помещении и провоцировать аллергические реакции у чувствительных людей.

Как безопасно пользоваться кондиционером

Специалисты рекомендуют регулярно очищать или заменять фильтры, проводить сервисное обслуживание устройства в соответствии с рекомендациями производителя и избегать направления холодного воздуха непосредственно на людей. Также важно поддерживать комфортную температуру в пределах 22–26 градусов и периодически проветривать помещение.

Не стоит сидеть или спать непосредственно под кондиционером. Длительное воздействие холодного воздуха на один участок тела может вызвать боль в шее, спине, плечах или суставах. Поток воздуха лучше направлять вверх или в сторону.

Длительная работа кондиционера может снижать влажность воздуха в помещении. Это способно вызвать сухость в носу, горле и глазах. При необходимости стоит использовать увлажнитель воздуха или чаще проветривать комнату.

Дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями могут быть более чувствительны к перепадам температур. Для них особенно важно поддерживать комфортный температурный режим и избегать переохлаждения.

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